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Казахстан ужесточил въезд в страну для иностранцев из-за коронавируса

Ведомости

Межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана ужесточила правила въезда в страну для иностранных граждан из-за роста заболеваемости коронавирусом, говорится на сайте премьер-министра республики Аскара Мамина. 

Согласно сообщению, иностранцы, у которых есть вид на жительство в Казахстане, члены их семей и иностранцы-родственники граждан страны могут пересекать границу Казахстана не более одного раза в 90 суток, ранее — не больше раза в 30 суток. 

Также комиссия продлила до 1 мая 2021 г. приостановку безвизового режима для граждан 57 стран. До 1 января 2021 г. продлена приостановка 72-часового безвизового пребывания в Казахстане транзитных пассажиров из Китая и Индии. Кроме того, Межведомственная комиссия приняла решение сократить число авиарейсов с Турцией с 33 по 20 в неделю, отметили в пресс-службе.

По данным комиссии на 2 ноября, с 5 по 18 октября в Казахстане было выявлено 1272 случая заражения коронавирусом, с 19 октября по 1 ноября — 3352 случая. По данным Университета Джонса Хопкинса, всего в Казахстане было выявлено 113 309 случаев заражения коронавирусом. 20 сентября Россия возобновила авиасообщение с Казахстаном.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных