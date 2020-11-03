Казахстан ужесточил въезд в страну для иностранцев из-за коронавируса
Межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана ужесточила правила въезда в страну для иностранных граждан из-за роста заболеваемости коронавирусом, говорится на сайте премьер-министра республики Аскара Мамина.
Согласно сообщению, иностранцы, у которых есть вид на жительство в Казахстане, члены их семей и иностранцы-родственники граждан страны могут пересекать границу Казахстана не более одного раза в 90 суток, ранее — не больше раза в 30 суток.
Также комиссия продлила до 1 мая 2021 г. приостановку безвизового режима для граждан 57 стран. До 1 января 2021 г. продлена приостановка 72-часового безвизового пребывания в Казахстане транзитных пассажиров из Китая и Индии. Кроме того, Межведомственная комиссия приняла решение сократить число авиарейсов с Турцией с 33 по 20 в неделю, отметили в пресс-службе.
По данным комиссии на 2 ноября, с 5 по 18 октября в Казахстане было выявлено 1272 случая заражения коронавирусом, с 19 октября по 1 ноября — 3352 случая. По данным Университета Джонса Хопкинса, всего в Казахстане было выявлено 113 309 случаев заражения коронавирусом. 20 сентября Россия возобновила авиасообщение с Казахстаном.