Казахстан ужесточил въезд в страну для иностранцев из-за коронавируса

Также комиссия продлила до 1 мая 2021 г. приостановку безвизового режима для граждан 57 стран. До 1 января 2021 г. продлена приостановка 72-часового безвизового пребывания в Казахстане транзитных пассажиров из Китая и Индии. Кроме того, Межведомственная комиссия приняла решение сократить число авиарейсов с Турцией с 33 по 20 в неделю, отметили в пресс-службе.