Казахстан договорился о поставке российской вакцины от коронавируса

«Необходимый объем для Казахстана готов произвести Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи», – говорится в сообщении кабмина. В пресс-службе РФПИ «Ведомостям» уточнили, что непосредственно производством вакцины будет заниматься не НИИ, а один из международных партнеров фонда.