Казахстан договорился о поставке российской вакцины от коронавируса
Казахстанский государственный дистрибутор «СК-Фармация» и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписали соглашение о выделении гарантированного объема российской вакцины от коронавируса «Спутник V» после прохождения всех стадий испытаний препарата, сообщает пресс-служба правительства Казахстана.
«Необходимый объем для Казахстана готов произвести Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи», – говорится в сообщении кабмина. В пресс-службе РФПИ «Ведомостям» уточнили, что непосредственно производством вакцины будет заниматься не НИИ, а один из международных партнеров фонда.
Правительство Казахстана подчеркнуло, что иммунизацию для казахстанцев, входящих в группы риска, проведут бесплатно и добровольно. Она будет возможна только после прохождения всех стадий клинических исследований вакцины.
Министры здравоохранения России и Казахстана Михаил Мурашко и Алексей Цой также обсудили вопросы взаимодействия в борьбе с распространением коронавируса и подписали протокол о дальнейшем сотрудничестве между ведомствами.
Ранее министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрар говорил, что правительство России направит в Мексику 2000 доз вакцины от коронавируса для проведения третьей фазы клинических испытаний.
Вакцину от коронавируса, получившую название «Спутник V», зарегистрировали 11 августа. О регистрации сообщил Владимир Путин. Ее будут производить центр им. Гамалеи и компания «Биннофарм», 15 августа стартовало производство. Вакцинация будет добровольной. Массовое производство вакцины может стартовать в сентябре 2020 г. Пострегистрационные испытания препарата начнутся 4–5 сентября.