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Казахстан договорился о поставке российской вакцины от коронавируса

Ведомости

Казахстанский государственный дистрибутор «СК-Фармация» и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписали соглашение о выделении гарантированного объема российской вакцины от коронавируса «Спутник V» после прохождения всех стадий испытаний препарата, сообщает пресс-служба правительства Казахстана.

«Необходимый объем для Казахстана готов произвести Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи», – говорится в сообщении кабмина. В пресс-службе РФПИ «Ведомостям» уточнили, что непосредственно производством вакцины будет заниматься не НИИ, а один из международных партнеров фонда.

Правительство Казахстана подчеркнуло, что иммунизацию для казахстанцев, входящих в группы риска, проведут бесплатно и добровольно. Она будет возможна только после прохождения всех стадий клинических исследований вакцины.

Министры здравоохранения России и Казахстана Михаил Мурашко и Алексей Цой также обсудили вопросы взаимодействия в борьбе с распространением коронавируса и подписали протокол о дальнейшем сотрудничестве между ведомствами.

Ранее министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрар говорил, что правительство России направит в Мексику 2000 доз вакцины от коронавируса для проведения третьей фазы клинических испытаний.

Вакцину от коронавируса, получившую название «Спутник V», зарегистрировали 11 августа. О регистрации сообщил Владимир Путин. Ее будут производить центр им. Гамалеи и компания «Биннофарм», 15 августа стартовало производство. Вакцинация будет добровольной. Массовое производство вакцины может стартовать в сентябре 2020 г. Пострегистрационные испытания препарата начнутся 4–5 сентября.

Ранее по теме: Названа дата начала пострегистрационных испытаний первой вакцины от COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных