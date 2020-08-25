Названа дата начала пострегистрационных испытаний первой вакцины от COVID-19
Пострегистрационные испытания вакцины от коронавируса Центра им. Гамалеи начнутся 4‒5 сентября. В московские клиники вакцина будет доставлена днем ранее, 3 сентября, рассказал «Интерфаксу» руководитель центра Александр Гинцбург.
По его словам, 30 000 доз вакцины и 10 000 доз плацебо уже готовы для начала испытаний. В гражданский оборот вакцина поступит после того, как в Росздравнадзоре пройдет контроль вторая наработанная партия.
Ранее сегодня Минздрав России выдал разрешение на проведение пострегистрационного клинического исследования вакцины от коронавируса Центру им. Гамалеи «Гам-Ковид-Вак».
Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована в России 11 августа. Она разработана в научном Центре им. Н. Ф. Гамалеи. Массовое производство вакцины может начаться в сентябре 2020 г.