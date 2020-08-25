Минздрав выдал разрешение на пострегистрационное исследование вакцины от COVID-19
Минздрав России выдал разрешение на проведение пострегистрационного клинического исследования вакцины от коронавируса Центру им. Гамалеи, сообщили в пресс-службе министерства.
«Минздрав России выдал разрешение на проведение пострегистрационного клинического исследования вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции «Гам-Ковид-Вак» ее разработчику», ‒ говорится в сообщении.
Исследование пройдет на базе ряда государственных лечебных учреждений Москвы, в нем примут участие 40 000 совершеннолетних добровольцев. Продолжительность участия в исследовании составит полгода со дня вакцинации, уточнили в министерстве.
Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована в России 11 августа. Она разработана в научном Центре им. Н. Ф. Гамалеи. Массовое производство вакцины может начаться в сентябре 2020 г.