В Москве назвали первых в очереди на прививку от коронавируса
Сотрудники скорой помощи могут первыми в Москве получить прививку от коронавируса, заявил главврач московской станции скорой помощи им. А. С. Пучкова Николай Плавунов, пишет «РИА Новости».
«Все должны прививаться от коронавируса. Но поскольку работники здравоохранения относятся к группе первого ‒ особого ‒ риска, конечно, мы планируем это делать, как только вакцина поступит в массовое производство», ‒ сказал Плавунов агентству.
11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса. Она была разработана в научном Центре им. Н. Ф. Гамалеи и прошла две фазы клинических испытаний. Массовое производство вакцины может начаться в сентябре 2020 г.
По данным оперштаба на 25 августа, в России за сутки выявлено 4696 новых заболевших коронавирусом. Общее число случаев заражения в стране достигло 966 189. Умерли за день 120 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 16 568.