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В Москве назвали первых в очереди на прививку от коронавируса

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Сотрудники скорой помощи могут первыми в Москве получить прививку от коронавируса, заявил главврач московской станции скорой помощи им. А. С. Пучкова Николай Плавунов, пишет «РИА Новости».

«Все должны прививаться от коронавируса. Но поскольку работники здравоохранения относятся к группе первого ‒ особого ‒ риска, конечно, мы планируем это делать, как только вакцина поступит в массовое производство», ‒ сказал Плавунов агентству.

11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса. Она была разработана в научном Центре им. Н. Ф. Гамалеи и прошла две фазы клинических испытаний. Массовое производство вакцины может начаться в сентябре 2020 г.

По данным оперштаба на 25 августа, в России за сутки выявлено 4696 новых заболевших коронавирусом. Общее число случаев заражения в стране достигло 966 189. Умерли за день 120 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 16 568.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных