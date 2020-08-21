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Роспотребнадзор рассказал о самочувствии добровольцев после вакцинации

Ведомости

Роспотребнадзор сообщил о состоянии добровольцев во время испытания вакцины от коронавируса, разработанной в центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». Шесть из 100 добровольцев отмечали появление болезненности в месте укола, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Болезненность была незначительной и носила кратковременный характер (1–2 суток). Никаких побочных реакций у добровольцев отмечено не было», – говорится в сообщении. Сейчас все добровольцы получили первую прививку. Документы на регистрацию вакцины будут поданы после завершения второго этапа клинических исследований.

Центр планирует завершить предрегистрационный этап клинического исследования и регистрационные процедуры вакцины в октябре 2020 г. После этого планируется перейти к производству вакцины и проведению пострегистрационных клинических исследований, объяснили в Роспотребнадзоре.

Первую российскую вакцину от коронавируса зарегистрировали 11 августа, об этом сообщил президент страны Владимир Путин. Препарат будут производить центр им. Гамалеи и компания «Биннофарм». Вакцинация будет добровольной. Производство вакцины стартовало 15 августа. Первыми ее получат 10–15 регионов, необходимое для России количество доз произведут в течение года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных