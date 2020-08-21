Роспотребнадзор рассказал о самочувствии добровольцев после вакцинации
Роспотребнадзор сообщил о состоянии добровольцев во время испытания вакцины от коронавируса, разработанной в центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». Шесть из 100 добровольцев отмечали появление болезненности в месте укола, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Роспотребнадзора.
«Болезненность была незначительной и носила кратковременный характер (1–2 суток). Никаких побочных реакций у добровольцев отмечено не было», – говорится в сообщении. Сейчас все добровольцы получили первую прививку. Документы на регистрацию вакцины будут поданы после завершения второго этапа клинических исследований.
Центр планирует завершить предрегистрационный этап клинического исследования и регистрационные процедуры вакцины в октябре 2020 г. После этого планируется перейти к производству вакцины и проведению пострегистрационных клинических исследований, объяснили в Роспотребнадзоре.
Первую российскую вакцину от коронавируса зарегистрировали 11 августа, об этом сообщил президент страны Владимир Путин. Препарат будут производить центр им. Гамалеи и компания «Биннофарм». Вакцинация будет добровольной. Производство вакцины стартовало 15 августа. Первыми ее получат 10–15 регионов, необходимое для России количество доз произведут в течение года.