В миротворческой миссии в Карабахе задействуют вертолеты ВКС России
Российские вертолеты МИ-8 и Ми-24 Воздушно-космических сил (ВКС) России будут задействованы миротворцами в Нагорном Карабахе для контроля за прекращением боевых действий, сообщило Минобороны.
«Вертолеты будут задействованы в проведении миротворческой операции для осуществления воздушного мониторинга районов контроля прекращения огня и военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта», — сообщили в Минобороны (цитата по ТАСС).
В министерстве добавили, что вертолеты будут использоваться для доставки материально-технического имущества и миротворцев в труднодоступные районы. Техника уже переброшена на аэродром Еревана, добавили в Минобороны.
9 ноября президент России Владимир Путин совместно с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном подписали заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе с 00:00 мск 10 ноября. Стороны конфликта должны оставаться на занятых позициях и обменяться пленными и телами погибших. сего в регион должны прибыть около 2000 российских военных со стрелковым оружием, бронетранспортерами, бронеавтомобилями и специальной техникой.