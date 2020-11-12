В миротворческой миссии в Карабахе задействуют вертолеты ВКС России

9 ноября президент России Владимир Путин совместно с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном подписали заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе с 00:00 мск 10 ноября. Стороны конфликта должны оставаться на занятых позициях и обменяться пленными и телами погибших. сего в регион должны прибыть около 2000 российских военных со стрелковым оружием, бронетранспортерами, бронеавтомобилями и специальной техникой.