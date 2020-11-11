Песков рассказал о функциях российских миротворцев в Карабахе

Карабах будет соединяться с Арменией Лачинским коридором. Азербайджан обязался обеспечить безопасность передвижения по нему. Следить за прекращением огня на линии разграничения и безопасностью передвижения по Лачинскому коридору в течение пяти лет будут российские миротворцы. Этот срок может быть продлен автоматически еще на пять лет. Первые контингенты российских войск из состава 15-й отдельной мотострелковой (миротворческой) бригады из Самарской области (около 400 человек) выдвинулись из Армении к линии соприкосновения в Карабахе из утром 11 ноября. Всего в регион должны прибыть около 2000 российских военных, со стрелковым оружием, бронетранспортерами, бронеавтомобилями и специальной техникой.