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Песков рассказал о функциях российских миротворцев в Карабахе

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Основной функцией российских миротворцев, размещаемых в зоне армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе, является контроль за соблюдением перемирия, а также охрана связывающего населенные армянами районы с Арменией Лачинского коридора. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Этот контингент будет обеспечивать поддержание прекращения огня и остановки всех военных действий. Дальше Лачинский коридор, где также они будут размещены, будет обеспечиваться функционирование этой магистрали», — сказал Песков. По его словам, функции российского миротворческого контингента в Карабахе еще будут уточняться в дальнейшем.

Российские миротворцы направились в Нагорный Карабах согласно договоренностям о прекращении войны в регионе, заключенным 9 ноября премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхам Алиев при посредничестве президента России Владимира Путина. Армения выведет с территории конфликта свои войска, а непризнанная Республика Нагорный Карабах до конца ноября вернет Азербайджану Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Кроме того, под контролем Баку будет юг Карабаха и город Шуша.

Карабах будет соединяться с Арменией Лачинским коридором. Азербайджан обязался обеспечить безопасность передвижения по нему. Следить за прекращением огня на линии разграничения и безопасностью передвижения по Лачинскому коридору в течение пяти лет будут российские миротворцы. Этот срок может быть продлен автоматически еще на пять лет. Первые контингенты российских войск из состава 15-й отдельной мотострелковой (миротворческой) бригады из Самарской области (около 400 человек) выдвинулись из Армении к линии соприкосновения в Карабахе из утром 11 ноября. Всего в регион должны прибыть около 2000 российских военных, со стрелковым оружием, бронетранспортерами, бронеавтомобилями и специальной техникой.

Ранее по теме: Российские войска вводятся в Карабах на пять лет

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных