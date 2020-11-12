Сторонники Пашиняна предложили оппозиции выступить против миротворцев
Оппозиция, которая не согласна с легитимностью мирного соглашения по Нагорному Карабаху, должна заявить, что она выступает против российского посредничества в разрешении конфликта и за вывод российских миротворцев из Карабаха, сообщило издание Armenexpress со ссылкой на заявление правящей парламентской фракции «Мой шаг».
«Прежде чем обсуждать легитимность известного заявления о прекращении карабахской войны, мы предлагаем, чтобы оппозиция очень четко заявила всем армянам и всему миру, что они выступают за отмену российского посредничества, за вывод российских миротворцев с линии соприкосновения, за продолжение войны», — говорится в заявлении фракции. Также фракция предложила оппозиции представить «дорожную карту» для победы в возобновленной войне в Карабахе.
9 ноября премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев при посредничестве российского лидера Владимира Путина договорились прекратить войну в Карабахе. 10 ноября Кремль опубликовал их совместное заявление, согласно которому Армения выведет с территории конфликта свои войска, а непризнанная Республика Нагорный Карабах до конца ноября вернет Азербайджану Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Кроме того, под контролем Баку будет юг Карабаха и город Шуша. Связь Нагорного Карабаха с Арменией будет осуществляться через Лачинский коридор.
Оппозиция Армении называет это соглашение «предательством Арцаха (Нагорного Карабаха)». Сразу после объявления о перемирии в центре Еревана начались протесты. Накануне митингующие в центре Еревана дали Пашиняну время до полуночи для добровольной отставки, писал «Интерфакс».