Сторонники Пашиняна предложили оппозиции выступить против миротворцев

«Прежде чем обсуждать легитимность известного заявления о прекращении карабахской войны, мы предлагаем, чтобы оппозиция очень четко заявила всем армянам и всему миру, что они выступают за отмену российского посредничества, за вывод российских миротворцев с линии соприкосновения, за продолжение войны», — говорится в заявлении фракции. Также фракция предложила оппозиции представить «дорожную карту» для победы в возобновленной войне в Карабахе.