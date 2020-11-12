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Сторонники Пашиняна предложили оппозиции выступить против миротворцев

Ведомости

Оппозиция, которая не согласна с легитимностью мирного соглашения по Нагорному Карабаху, должна заявить, что она выступает против российского посредничества в разрешении конфликта и за вывод российских миротворцев из Карабаха, сообщило издание Armenexpress со ссылкой на заявление правящей парламентской фракции «Мой шаг». 

«Прежде чем обсуждать легитимность известного заявления о прекращении карабахской войны, мы предлагаем, чтобы оппозиция очень четко заявила всем армянам и всему миру, что они выступают за отмену российского посредничества, за вывод российских миротворцев с линии соприкосновения, за продолжение войны», — говорится в заявлении фракции. Также фракция предложила оппозиции представить «дорожную карту» для победы в возобновленной войне в Карабахе.

9 ноября премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев при посредничестве российского лидера Владимира Путина договорились прекратить войну в Карабахе. 10 ноября Кремль опубликовал их совместное заявление, согласно которому Армения выведет с территории конфликта свои войска, а непризнанная Республика Нагорный Карабах до конца ноября вернет Азербайджану Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Кроме того, под контролем Баку будет юг Карабаха и город Шуша. Связь Нагорного Карабаха с Арменией будет осуществляться через Лачинский коридор.

Оппозиция Армении называет это соглашение «предательством Арцаха (Нагорного Карабаха)». Сразу после объявления о перемирии в центре Еревана начались протесты. Накануне митингующие в центре Еревана дали Пашиняну время до полуночи для добровольной отставки, писал «Интерфакс».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных