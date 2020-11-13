Суд Пенсильвании удовлетворил иск Трампа о подсчете голосов по почте

В решении судья отметил, что, согласно закону штата, все избиратели, которые подали заявку на голосование по почте, должны были подтвердить свою личность до 9 ноября. Незадолго до выборов госсекретарь штата Кэти Боквар отодвинула крайний срок подтверждения на три дня, сославшись на решение суда, принятое ранее. Согласно ему опоздавшие бюллетени можно было подсчитывать, если они были отправлены до 3 ноября и были приняты до 6 ноября.