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Суд Пенсильвании удовлетворил иск Трампа о подсчете голосов по почте

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Апелляционный суд Пенсильвании 12 ноября удовлетворил иск действующего президента США Дональда Трампа по поводу учета голосов избирателей, присланных по почте, сообщило издание The Philadelphia Inquirer. Суд запретил округам включать в окончательные подсчеты голоса части избирателей, голосовавших по почте и не успевших подтвердить свою личность к крайнему сроку 9 ноября.

В решении судья отметил, что, согласно закону штата, все избиратели, которые подали заявку на голосование по почте, должны были подтвердить свою личность до 9 ноября. Незадолго до выборов госсекретарь штата Кэти Боквар отодвинула крайний срок подтверждения на три дня, сославшись на решение суда, принятое ранее. Согласно ему опоздавшие бюллетени можно было подсчитывать, если они были отправлены до 3 ноября и были приняты до 6 ноября. 

Судья постановила, что Боквар не имела полномочий переносить дату. Государственные чиновники не дали изданию комментарий, намерены ли они подавать апелляцию в Верховный суд. Издание отметило, что ни один из голосов, которые попадают под решение суда, не был включен в общее число голосов. 

Предвыборный штаб Трампа рассчитывает, что, выигрывая подобные иски, представители президента смогут снизить разрыв между кандидатами до 0,5%, заявил юрист штаба Мэтт Морган. Это, по его словам, автоматически даст основание для пересчета голосов в штате.

Основной день голосования за нового президента США состоялся 3 ноября. По предварительным итогам, опубликованным Fox News, кандидат от демократической партии и бывший вице-президент страны Джо Байден набрал 290 голосов выборщиков из 538 возможных, для победы необходимо 270. У Трампа 217 голосов. Однако действующий президент настаивает, что выборы сфальсифицированы и коррумпированы. Его штаб объявил о намерении обратиться в суды штатов, где Трамп проиграл, для пересчета результатов народного голосования. Команда Трампа считает, что демократы могли подделать избирательные бюллетени, присланные по почте. Подсчет голосов еще не окончен.

Ранее по теме: Трамп готов идти на улицу

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных