Песков назвал сомнительным повод для санкций против России из-за Навального
Повод для введения Евросоюзом санкций в отношении России из-за ситуации с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексеем Навальным был более чем сомнительным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RT.
«Вряд ли кто-то мог ожидать, что Россия это оставит без ответа. Тем более, что а) повод для этих санкций был более чем сомнительный, б) санкции были беспрецедентные с точки зрения – относительно аткие беспрецедентные – с точки зрения по сомнительному поводу включения в них представителей руководства администрации президента»,- сказал Песков.
Он отметил, что Запад «путается в показаниях» относительно причин инцидента с Навальным. «Ни один наш запрос не получил ответа. Более того, потом все стали путаться в показаниях. Потом стало выясняться, что это уже не «Новичок», а это некая субстанция, которая не входит в список запрещенных субстанций ОЗХО, но может попадать в группу «Новичка», – подчеркнул Песков.
5 октября ЕС ввел санкции из-за ситуации с Навальным в отношении главы ФСБ Александра Бортникова, трех занимающих руководящие посты в администрации президента России чиновников — Сергея Кириенко, Андрея Ярина и Сергея Меняйло, а также двух заместителей министра обороны России Алексея Криворучко и Павла Попова. Также ограничения вводятся в отношении Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии. Эти ограничения введены якобы в связи с причастностью этих лиц и организаций к предполагаемому отравлению Навального.
13 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия введет зеркальные санкции против Германии и Франции в ответ на санкции ЕС по делу Навального.
Основателю ФБК стало плохо в самолете Томск-Москва 20 августа. С 20 по 22 августа он был госпитализирован в Омске, местные врачи не нашли признаков яда в его анализах. Затем Навальный был перевезен на лечение в Германию, где до 7 сентября находился в коме. Берлин заявил, что тот был отравлен боевым веществом из группы «Новичок». В Москве требуют предоставить доказательства отравления.