Песков назвал сомнительным повод для санкций против России из-за Навального

Он отметил, что Запад «путается в показаниях» относительно причин инцидента с Навальным. «Ни один наш запрос не получил ответа. Более того, потом все стали путаться в показаниях. Потом стало выясняться, что это уже не «Новичок», а это некая субстанция, которая не входит в список запрещенных субстанций ОЗХО, но может попадать в группу «Новичка», – подчеркнул Песков.