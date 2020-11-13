В Кремле объяснили принятие извинений от Азербайджана за сбитый Ми-24

Ответственность за инцидент взял на себя Азербайджан, позже заявивший, что пуск ракеты произошел по ошибке. Генпрокуратура республики возбудила уголовное дело в связи с крушением Ми-24 и выясняет личности виновных. Баку заявил о готовности выплатить компенсацию в связи с произошедшим.