В Кремле объяснили принятие извинений от Азербайджана за сбитый Ми-24
Быстрая реакция Азербайджана и готовность провести беспристрастное расследование позволили Москве принять извинения за крушение российского вертолета Ми-24 над территорией Армении, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RT.
«Моментальная реакция азербайджанцев, моментальная реакция президента Азербайджана и заявленная готовность Азербайджана провести беспристрастное расследование обстоятельств и наказать виновных позволила принять эти извинения», — сказал Песков. Он отметил, что случившееся – беда и трагедия, в результате которой погибли двое российских военных.
Минобороны России 9 ноября сообщило о ракетном обстреле российского вертолета Ми-24 на границе Армении и анклава Азербайджана (Нахичеванской автономии). Двое человек погибли, один получил ранения. Позже президент РФ Владимир Путин сообщил, что жертвами крушения стали летчики Юрий Ищук (майор, командир экипажа) и старший лейтенант Роман Федин. Пострадал в результате крушения летчик-оператор, штурман звена.
Ответственность за инцидент взял на себя Азербайджан, позже заявивший, что пуск ракеты произошел по ошибке. Генпрокуратура республики возбудила уголовное дело в связи с крушением Ми-24 и выясняет личности виновных. Баку заявил о готовности выплатить компенсацию в связи с произошедшим.