В Азербайджане назвали неуместными слова посла в России о крушении Ми-24

12 ноября посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы, комментируя крушение российского вертолета в Карабахе, сказал: «На войне как на войне – всякое может быть». Позднее МИД России ответил на заявление посла: «Это большая ошибка. Если Россия исповедовала бы принцип «на войне как на войне», то ответ был бы сокрушительным. В Москве же восприняли слова Баку о признании вины и извинениях».