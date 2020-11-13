В Азербайджане назвали неуместными слова посла в России о крушении Ми-24
Слова посла Азербайджана в России о сбитом в зоне конфликта в Карабахе российском вертолете неуместны, заявил изданию «Азертадж» помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.
«Комментарий посла Азербайджанской Республики в Российской Федерации по этому вопросу неуместен. Такого рода случай не может нанести вреда связям Азербайджан-Россия», — сообщило издание со ссылкой на Гаджиева.
Помощник президента Азербайджана рассказал, что после крушения российского МИ-24 президенты России и Азербайджана провели телефонный разговор. В тот же день МИД Азербайджана выступил с заявлением. Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту крушения вертолета. Также генпрокуроры России и Азербайджана провели телефонный разговор и обсудили ход следствия, страны обмениваются информацией о расследовании крушения.
12 ноября посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы, комментируя крушение российского вертолета в Карабахе, сказал: «На войне как на войне – всякое может быть». Позднее МИД России ответил на заявление посла: «Это большая ошибка. Если Россия исповедовала бы принцип «на войне как на войне», то ответ был бы сокрушительным. В Москве же восприняли слова Баку о признании вины и извинениях».
Минобороны России 9 ноября сообщило о ракетном обстреле российского вертолета Ми-24 на границе Армении и анклава Азербайджана (Нахичеванской автономии). Двое человек погибли, один получил ранения. Позже президент РФ Владимир Путин сообщил, что жертвами крушения стали летчики Юрий Ищук (майор, командир экипажа) и старший лейтенант Роман Федин. Пострадал в результате крушения летчик-оператор, штурман звена.
Ответственность за инцидент взял на себя Азербайджан, позже заявивший, что пуск ракеты произошел по ошибке. Генпрокуратура республики возбудила уголовное дело в связи с крушением Ми-24 и выясняет личности виновных. Баку заявил о готовности выплатить компенсацию в связи с произошедшим.