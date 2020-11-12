МИД ответил на заявление посла Азербайджана об атаке на российский Ми-24
МИД России ответил послу Азербайджана Поладу Бюльбюль Оглы, который ранее прокомментировал крушение российского вертолета Ми-24 после атаки азербайджанских сил фразой «на войне как на войне», передает «РИА Новости».
«Это большая ошибка. Если Россия исповедовала бы принцип «на войне как на войне», то ответ был бы сокрушительным. В Москве же восприняли слова Баку о признании вины и извинениях», — сообщили в МИД журналистам.
В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что ожидают от азербайджанской стороны о «скорейшей реализации заверений президента Алиева о проведении расследования и наказании виновных».
«Исходим из того, что азербайджанская сторона более не позволит себе никаких двусмысленных заявлений в связи с трагическим инцидентом», — подчеркнули в МИД.
Ранее сегодня Бюльбюль Оглы рассказал об атаке на российский вертолет.
«На войне как на войне – всякое может быть. Комиссия еще работает, выводов пока нет. Определено, что было вечернее время суток, вертолет летел на низкой высоте, поэтому не попадал на радары. А там, когда военная обстановка, молодые ребята, видят, что летит военный вертолет — и было принято такое решение», — сказал посол.
О ракетном обстреле Ми-24 на границе Армении и анклава Азербайджана (Нахичеванской автономии) российское военное ведомство сообщило 9 ноября. В результате нападения двое человек погибли, один получил ранения. Позже президент РФ Владимир Путин сообщил, что жертвами крушения стали летчики Юрий Ищук (майор, командир экипажа) и старший лейтенант Роман Федин. Пострадал в результате крушения летчик-оператор, штурман звена.
Ответственность за инцидент взял на себя Азербайджан, позже заявивший, что пуск ракеты произошел по ошибке. Генпрокуратура республики возбудила уголовное дело в связи с крушением Ми-24 и выясняет личности виновных. Баку заявил о готовности выплатить компенсацию в связи с произошедшим.