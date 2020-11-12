МИД ответил на заявление посла Азербайджана об атаке на российский Ми-24

«На войне как на войне – всякое может быть. Комиссия еще работает, выводов пока нет. Определено, что было вечернее время суток, вертолет летел на низкой высоте, поэтому не попадал на радары. А там, когда военная обстановка, молодые ребята, видят, что летит военный вертолет — и было принято такое решение», — сказал посол.