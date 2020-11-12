Посол Азербайджана объяснил атаку на российский вертолет
Посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль Оглы рассказал, в каких условиях было принято решение об атаке на российский вертолет Ми-24, передает «РИА Новости».
«На войне как на войне – всякое может быть. Комиссия еще работает, выводов пока нет. Определено, что было вечернее время суток, вертолет летел на низкой высоте, поэтому не попадал на радары. А там, когда военная обстановка, молодые ребята, видят, что летит военный вертолет — и было принято такое решение», — сказал посол.
Расследованием инцидента занимаются ведомства и России, и Азербайджана, подчеркнул он.
«Там и наше Минобороны, и российское Минобороны, они на связи, создана комиссия, занимаются прокуратуры обеих стран — и Азербайджана, и России, так что, я думаю, выводы будут сделаны», — добавил дипломат.
Минобороны России 9 ноября сообщило о ракетном обстреле российского вертолета Ми-24 на границе Армении и анклава Азербайджана (Нахичеванской автономии). Двое человек погибли, один получил ранения. Позже президент РФ Владимир Путин сообщил, что жертвами крушения стали летчики Юрий Ищук (майор, командир экипажа) и старший лейтенант Роман Федин. Пострадал в результате крушения летчик-оператор, штурман звена.
Ответственность за инцидент взял на себя Азербайджан, позже заявивший, что пуск ракеты произошел по ошибке. Генпрокуратура республики возбудила уголовное дело в связи с крушением Ми-24 и выясняет личности виновных. Баку заявил о готовности выплатить компенсацию в связи с произошедшим.