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Посол Азербайджана объяснил атаку на российский вертолет

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Посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль Оглы рассказал, в каких условиях было принято решение об атаке на российский вертолет Ми-24, передает «РИА Новости».

«На войне как на войне – всякое может быть. Комиссия еще работает, выводов пока нет. Определено, что было вечернее время суток, вертолет летел на низкой высоте, поэтому не попадал на радары. А там, когда военная обстановка, молодые ребята, видят, что летит военный вертолет — и было принято такое решение», — сказал посол.

Расследованием инцидента занимаются ведомства и России, и Азербайджана, подчеркнул он.

«Там и наше Минобороны, и российское Минобороны, они на связи, создана комиссия, занимаются прокуратуры обеих стран — и Азербайджана, и России, так что, я думаю, выводы будут сделаны», — добавил дипломат.

Минобороны России 9 ноября сообщило о ракетном обстреле российского вертолета Ми-24 на границе Армении и анклава Азербайджана (Нахичеванской автономии). Двое человек погибли, один получил ранения. Позже президент РФ Владимир Путин сообщил, что жертвами крушения стали летчики Юрий Ищук (майор, командир экипажа) и старший лейтенант Роман Федин. Пострадал в результате крушения летчик-оператор, штурман звена.

Ответственность за инцидент взял на себя Азербайджан, позже заявивший, что пуск ракеты произошел по ошибке. Генпрокуратура республики возбудила уголовное дело в связи с крушением Ми-24 и выясняет личности виновных. Баку заявил о готовности выплатить компенсацию в связи с произошедшим.

Ранее по теме: Путин назвал имена погибших при крушении вертолета в Армении летчиков

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных