Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Путин назвал имена погибших при крушении вертолета в Армении летчиков

Ведомости

При крушении обстрелянного военными Азербайджана российского вертолета Ми-24 погибли командующий экипажем майор Юрий Ищук и старший лейтенант Роман Федин, сообщил во время совещания с руководством Минобороны, федеральных ведомств и предприятий ОПК президент России Владимир Путин. 

«Вчера в результате трагического инцидента погибли два наших товарища — летчики, которые несли службу на российской военной базе в Армении. Это майор Ищук Юрий Викторович — командир экипажа — и старший лейтенант Федин Роман Васильевич», — сказал глава государства. Пострадал в результате крушения летчик-оператор, штурман звена, добавил он, пожелав раненному скорейшего выздоровления.

Путин почтил минутой молчания память погибших. Он также поручил министру обороны России Сергею Шойгу оказать помощь их семьям.

Вчера Минобороны России сообщило о ракетном обстреле российского вертолета Ми-24 на границе Армении и Азербайджана. Ответственность за это взял на себя Азербайджан, позже заявивший, что инцидент произошел случайно.

Сегодня Генпрокуратура республики сообщила о возбуждении уголовного дела в связи с крушением Ми-24. Прокуратура выясняет личности виновных. Баку заявил о готовности выплатить компенсацию в связи с произошедшим.

Ранее по теме: В Азербайджане возбудили уголовное дело из-за сбитого российского вертолета

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных