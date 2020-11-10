Путин назвал имена погибших при крушении вертолета в Армении летчиков

«Вчера в результате трагического инцидента погибли два наших товарища — летчики, которые несли службу на российской военной базе в Армении. Это майор Ищук Юрий Викторович — командир экипажа — и старший лейтенант Федин Роман Васильевич», — сказал глава государства. Пострадал в результате крушения летчик-оператор, штурман звена, добавил он, пожелав раненному скорейшего выздоровления.