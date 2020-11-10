Путин назвал имена погибших при крушении вертолета в Армении летчиков
При крушении обстрелянного военными Азербайджана российского вертолета Ми-24 погибли командующий экипажем майор Юрий Ищук и старший лейтенант Роман Федин, сообщил во время совещания с руководством Минобороны, федеральных ведомств и предприятий ОПК президент России Владимир Путин.
«Вчера в результате трагического инцидента погибли два наших товарища — летчики, которые несли службу на российской военной базе в Армении. Это майор Ищук Юрий Викторович — командир экипажа — и старший лейтенант Федин Роман Васильевич», — сказал глава государства. Пострадал в результате крушения летчик-оператор, штурман звена, добавил он, пожелав раненному скорейшего выздоровления.
Путин почтил минутой молчания память погибших. Он также поручил министру обороны России Сергею Шойгу оказать помощь их семьям.
Вчера Минобороны России сообщило о ракетном обстреле российского вертолета Ми-24 на границе Армении и Азербайджана. Ответственность за это взял на себя Азербайджан, позже заявивший, что инцидент произошел случайно.
Сегодня Генпрокуратура республики сообщила о возбуждении уголовного дела в связи с крушением Ми-24. Прокуратура выясняет личности виновных. Баку заявил о готовности выплатить компенсацию в связи с произошедшим.