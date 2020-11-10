В Азербайджане возбудили уголовное дело из-за сбитого российского вертолета

Вчера Минобороны России сообщило, что российский вертолет Ми-24 подвергся ракетному обстрелу на границе Армении и Азербайджана и потерпел крушение. В результате два члена экипажа погибли, один получил ранения. Ответственность за это взял на себя Азербайджан. МИД республики заявил, что инцидент произошел по случайности, и выразил готовность выплатить необходимую компенсацию.