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В Азербайджане возбудили уголовное дело из-за сбитого российского вертолета

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Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело о халатном отношении к службе при боевой обстановке, повлекшее за собой тяжкие последствия. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по статье 1 Уголовного кодекса Нахчыванской Республики, расследование поручено военной прокуратуре Нахчыванской Автономной Республики», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас прокуратура выясняет личности виновников случившегося. В рамках дела уже проведен осмотр ракетной установки и информационных систем. Кроме того, допрошены военнослужащие и изъяты некоторые документы.

Вчера Минобороны России сообщило, что российский вертолет Ми-24 подвергся ракетному обстрелу на границе Армении и Азербайджана и потерпел крушение. В результате два члена экипажа погибли, один получил ранения. Ответственность за это взял на себя Азербайджан. МИД республики заявил, что инцидент произошел по случайности, и выразил готовность выплатить необходимую компенсацию.

Ранее по теме: Азербайджан взял на себя ответственность за сбитый российский вертолет

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных