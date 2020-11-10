В Азербайджане возбудили уголовное дело из-за сбитого российского вертолета
Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело о халатном отношении к службе при боевой обстановке, повлекшее за собой тяжкие последствия. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
«Возбуждено уголовное дело по статье 1 Уголовного кодекса Нахчыванской Республики, расследование поручено военной прокуратуре Нахчыванской Автономной Республики», — говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас прокуратура выясняет личности виновников случившегося. В рамках дела уже проведен осмотр ракетной установки и информационных систем. Кроме того, допрошены военнослужащие и изъяты некоторые документы.
Вчера Минобороны России сообщило, что российский вертолет Ми-24 подвергся ракетному обстрелу на границе Армении и Азербайджана и потерпел крушение. В результате два члена экипажа погибли, один получил ранения. Ответственность за это взял на себя Азербайджан. МИД республики заявил, что инцидент произошел по случайности, и выразил готовность выплатить необходимую компенсацию.