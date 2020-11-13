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Белорусов планируют лишать гражданства за причинение вреда интересам страны

Ведомости

Новые поправки в законопроект «Об изменении закона Республики Беларусь "О гражданстве Республики Беларусь"» предусматривают возможность лишения гражданства Белоруссии за причинение тяжкого вреда интересам республики, сообщила член постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации палаты представителей Мария Василевич.

«Предусматривается возможность утраты белорусского гражданства вследствие участия в террористической и иной экстремистской деятельности либо причинения тяжкого вреда интересам Беларуси. В новом законопроекте также исключаются случаи, когда прекращение гражданства помогает избежать ответственности за преступление», — рассказала она агентству «БелТА».

При этом в республике планируется создание института по восстановлению в гражданстве, добавила Василевич. Кроме того, документом предлагается расширить список лиц, имеющих право на получение белорусского гражданства в упрощенном порядке. Также, в соотвествии с поправками, срок, в течение которого иностранец должен непрерывно прожить в Белоруссии для получения гражданства, может быть сокращен с семи лет до пяти.

Сейчас соответствующий законопроект готовится к рассмотрению во втором чтении осенней сессии. В первом чтении он был принят ранее, 4 июня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных