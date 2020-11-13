Белорусов планируют лишать гражданства за причинение вреда интересам страны

При этом в республике планируется создание института по восстановлению в гражданстве, добавила Василевич. Кроме того, документом предлагается расширить список лиц, имеющих право на получение белорусского гражданства в упрощенном порядке. Также, в соотвествии с поправками, срок, в течение которого иностранец должен непрерывно прожить в Белоруссии для получения гражданства, может быть сокращен с семи лет до пяти.