Белорусов планируют лишать гражданства за причинение вреда интересам страны
Новые поправки в законопроект «Об изменении закона Республики Беларусь "О гражданстве Республики Беларусь"» предусматривают возможность лишения гражданства Белоруссии за причинение тяжкого вреда интересам республики, сообщила член постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации палаты представителей Мария Василевич.
«Предусматривается возможность утраты белорусского гражданства вследствие участия в террористической и иной экстремистской деятельности либо причинения тяжкого вреда интересам Беларуси. В новом законопроекте также исключаются случаи, когда прекращение гражданства помогает избежать ответственности за преступление», — рассказала она агентству «БелТА».
При этом в республике планируется создание института по восстановлению в гражданстве, добавила Василевич. Кроме того, документом предлагается расширить список лиц, имеющих право на получение белорусского гражданства в упрощенном порядке. Также, в соотвествии с поправками, срок, в течение которого иностранец должен непрерывно прожить в Белоруссии для получения гражданства, может быть сокращен с семи лет до пяти.
Сейчас соответствующий законопроект готовится к рассмотрению во втором чтении осенней сессии. В первом чтении он был принят ранее, 4 июня.