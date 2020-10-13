Белоруссия обновила правила въезда иностранцев

«Обязать иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением постоянно проживающих в Республике Беларусь, прибывших из стран, не включенных в перечень, при пересечении государственной границы ...иметь оригинал медицинского документа (на русском, белорусском или английском языках), подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования на инфекцию COVID-19, выполненный не позднее 72 часов», — говорится в документе. Для стран с неблагополучной обстановкой по коронавирусу срок самоизоляции сокращается до 10 дней.