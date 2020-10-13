Белоруссия обновила правила въезда иностранцев
Граждане стран, не включенных Минздравом Белоруссии в перечень государств c неблагополучной ситуацией по коронавирусу, включая Россию, при въезде в страну с 14 октября должны иметь справку об отрицательном тесте. Это следует из постановления, опубликованного на сайте правительства страны.
«Обязать иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением постоянно проживающих в Республике Беларусь, прибывших из стран, не включенных в перечень, при пересечении государственной границы ...иметь оригинал медицинского документа (на русском, белорусском или английском языках), подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования на инфекцию COVID-19, выполненный не позднее 72 часов», — говорится в документе. Для стран с неблагополучной обстановкой по коронавирусу срок самоизоляции сокращается до 10 дней.
В последний раз Минздрав Белоруссии обновлял список стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой в сентябре. Тогда из него на основе положительной динамики распространения вируса был исключен Узбекистан, а вновь вернулись Испания, Черногория, Израиль, Андорра и Мальта из-за роста там заболеваемости коронавирусом. Россия исключена из списка в июле.
В конце сентября Россия возобновила авиасообщение с Белоруссией, а также с Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей, которое отсутствовало с апреля. Движение международных поездов Белорусской железной дороги пока не началось, РЖД летом заявляло, что сможет запустить рейсы в Минск и другие города страны через три дня после получения официального разрешения.
По данным Минздрава Белоруссии, число выявленных случаев коронавируса за сутки выросло до 84 524 человек. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 906 пациентов.