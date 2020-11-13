Германия назвала неоправданными российские санкции из-за Навального
Введение Россией ответных санкций против чиновников Германии и Франции неоправданно и неуместно, заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.
13 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия введет зеркальные санкции против чиновников из аппаратов глав Германии и Франции в ответ на санкции ЕС по делу основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
«У России есть все необходимое, чтобы расследовать преступление. Вместо этого российский министр иностранных дел объявляет о введении санкций против чиновников других государств. Такой шаг, по мнению федерального правительства, само собой разумеется, неоправдан и неуместен», — сказал Зайберт (цитата по «РИА Новости»).
Официальный представитель немецкого правительства отметил, что российский гражданин на территории России стал жертвой атаки с применением боевого нервно-паралитического вещества, применение которого нарушает договор о запрещении химического оружия. По мнению немецкой стороны, введение Россией ответных санкций является пренебрежением международными интересами в расследовании инцидента с Навальным и «переносит российскую проблему на двусторонние отношения с Германией и Францией».
5 октября ЕС ввел санкции из-за ситуации с Навальным в отношении главы ФСБ Александра Бортникова, трех занимающих руководящие посты в администрации президента России чиновников — Сергея Кириенко, Андрея Ярина и Сергея Меняйло, а также двух заместителей министра обороны России Алексея Криворучко и Павла Попова. Также ограничения вводятся в отношении Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии. Эти ограничения введены якобы в связи с причастностью этих лиц и организаций к предполагаемому отравлению Навального.
Навальному стало плохо в самолете Томск-Москва 20 августа. С 20 по 22 августа он был госпитализирован в Омске, местные врачи не нашли признаков яда в его анализах. Затем Навальный был перевезен на лечение в Германию, где до 7 сентября находился в коме. Берлин заявил, что тот был отравлен боевым веществом из группы «Новичок». В Москве требуют предоставить доказательства отравления.