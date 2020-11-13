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В Карабахе начался обмен телами погибших

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Обмен телами погибших во время боевых действий в Нагорном Карабахе стартовал при координации российских миротворцев, сообщил президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян в Facebook.

«Сегодня по согласованному соглашению начался процесс обмена телами. Обмен осуществляется при посредничестве российской миротворческой миссий, Международного комитета Красного Креста и ГСЧС республики», — написал Арутюнян. Он также поблагодарил российских миротворцев за проделанную работу.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что число жертв в конфликте в Нагорном Карабахе превысило 4 тыс. человек. Он также подписал указ о реализации мер, направленных на поддержание мирной обстановки на территории конфликта.

Соглашение о прекращении огня и введении российских миротворцев в Нагорный Карабах было достигнуто спустя полтора месяца боевых действий, начавшихся 27 сентября. Документ подписан лидерами Армении и Азербайджана при посредничестве России. После заключения соглашения боевые действия в регионе прекратились.

Ранее по теме: Путин назвал число погибших в ходе войны в Карабахе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных