В Карабахе начался обмен телами погибших
Обмен телами погибших во время боевых действий в Нагорном Карабахе стартовал при координации российских миротворцев, сообщил президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян в Facebook.
«Сегодня по согласованному соглашению начался процесс обмена телами. Обмен осуществляется при посредничестве российской миротворческой миссий, Международного комитета Красного Креста и ГСЧС республики», — написал Арутюнян. Он также поблагодарил российских миротворцев за проделанную работу.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что число жертв в конфликте в Нагорном Карабахе превысило 4 тыс. человек. Он также подписал указ о реализации мер, направленных на поддержание мирной обстановки на территории конфликта.
Соглашение о прекращении огня и введении российских миротворцев в Нагорный Карабах было достигнуто спустя полтора месяца боевых действий, начавшихся 27 сентября. Документ подписан лидерами Армении и Азербайджана при посредничестве России. После заключения соглашения боевые действия в регионе прекратились.