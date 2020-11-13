Путин назвал число погибших в ходе войны в Карабахе
Число жертв в конфликте в Нагорном Карабахе превысило 4 тыс. человек, заявил президент России Владимир Путин на совещании по решению гуманитарных вопросов в районе Нагорного Карабаха.
«Число жертв, в том числе среди мирного населения, в результате боев превысило 4000 человек, раненых — свыше 8000 человек. Количество беженцев действительно, по разным данным, исчисляется десятками тысяч. Разрушена гражданская инфраструктура, многие культурные объекты», — сказал Путин, слова которого приводит пресс-служба Кремля.
По его словам, принятое 9 ноября заявление глав Азербайджана, Армении и России позволило остановить кровопролитие, стабилизировать ситуацию. Обстрелы и боестолкновения полностью прекращены, подчеркнул российский лидер.
«В соответствии с заявлением вдоль линии соприкосновения и вдоль так называемого Лачинского коридора развертывается российский миротворческий контингент», — напомнил глава государства.
Нагорный Карабах, исторически населенный армянами, в 1991 г. объявил себя независимой республикой, однако его статус не признала ни одна страна мира. Юридически со времен СССР он является частью Азербайджана, однако поддержку местному населению оказывала Армения. Из-за неопределенного статуса Карабаха в 1991-1994 гг. там длилась война, закончившаяся подписанием Баку и Ереваном соглашения о прекращении огня. В итоге на протяжении 26 лет вопрос о принадлежности территории оставался в «замороженном» состоянии.
27 сентября этого года бои в Карабахе возобновились. Азербайджан заявил о намерении покончить с «армянской оккупацией» территории, поддержку ему оказывала Турция. Бои между армянскими и азербайджанскими силами в регионе закончились 9 ноября после того, как главы Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян при посредничестве российского президента Владимира Путина подписали соглашение, по которому Ереван до конца ноября вернет Баку пять регионов Карабаха. При этом Карабах будет соединяться с Арменией Лачинским коридором. В рамках соглашения Россия направила в регион своих миротворцев.