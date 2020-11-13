Лукашенко прокомментировал президентские выборы в США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о вмешательстве США в выборы в других странах, отметив, что теперь они столкнулись с результатом собственных разработок, передает «РИА Новости».
«Они (США — прим. ред.) везде и всегда вмешивались в президентские выборы… особенно в России и чрезвычайно в Беларуси. Вот они и получили — результат своих наработок и разработок», — сказал Лукашенко в эфире телеканала СТВ.
По словам белорусского лидера, в разговоре с президентом России Владимиром Путиным он «прямо сказал: «вот и по делу»».
«В Беларуси ничто не предвещало этих событий… Работали втихую, создавали ячейки на предприятиях, особенно государственных, потом их начали шатать… Они влезли в наши научно-практические центры, медицинские. Сделано все специалистами, чтобы на подсознании управлять человеком. В основе всего этого лежали, наверное, разработки американских специалистов», — добавил глава белорусского государства.
Основной день голосования за нового президента США прошел 3 ноября. По предварительным итогам, кандидат от демократов Джо Байден набрал 290 голосов выборщиков из 538 возможных, (для победы необходимо 270). У Дональда Трампа 217 голосов. Действующий президент настаивает, что выборы сфальсифицированы. Штаб Трампа объявил о намерении обратиться в суды штатов, где тот проиграл, для пересчета результатов. Команда Трампа обвиняет демократов в подделке избирательных бюллетеней, присланных по почте. Подсчет голосов еще не окончен.