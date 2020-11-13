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Лукашенко прокомментировал президентские выборы в США

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о вмешательстве США в выборы в других странах, отметив, что теперь они столкнулись с результатом собственных разработок, передает «РИА Новости».

«Они (США — прим. ред.) везде и всегда вмешивались в президентские выборы… особенно в России и чрезвычайно в Беларуси. Вот они и получили — результат своих наработок и разработок», — сказал Лукашенко в эфире телеканала СТВ.

По словам белорусского лидера, в разговоре с президентом России Владимиром Путиным он «прямо сказал: «вот и по делу»».

«В Беларуси ничто не предвещало этих событий… Работали втихую, создавали ячейки на предприятиях, особенно государственных, потом их начали шатать… Они влезли в наши научно-практические центры, медицинские. Сделано все специалистами, чтобы на подсознании управлять человеком. В основе всего этого лежали, наверное, разработки американских специалистов», — добавил глава белорусского государства.

Основной день голосования за нового президента США прошел 3 ноября. По предварительным итогам, кандидат от демократов Джо Байден набрал 290 голосов выборщиков из 538 возможных, (для победы необходимо 270). У Дональда Трампа 217 голосов. Действующий президент настаивает, что выборы сфальсифицированы. Штаб Трампа объявил о намерении обратиться в суды штатов, где тот проиграл, для пересчета результатов. Команда Трампа обвиняет демократов в подделке избирательных бюллетеней, присланных по почте. Подсчет голосов еще не окончен.

Ранее по теме: Суд Пенсильвании удовлетворил иск Трампа о подсчете голосов по почте

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных