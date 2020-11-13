Лукашенко прокомментировал президентские выборы в США

Основной день голосования за нового президента США прошел 3 ноября. По предварительным итогам, кандидат от демократов Джо Байден набрал 290 голосов выборщиков из 538 возможных, (для победы необходимо 270). У Дональда Трампа 217 голосов. Действующий президент настаивает, что выборы сфальсифицированы. Штаб Трампа объявил о намерении обратиться в суды штатов, где тот проиграл, для пересчета результатов. Команда Трампа обвиняет демократов в подделке избирательных бюллетеней, присланных по почте. Подсчет голосов еще не окончен.