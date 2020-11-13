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Воробьев назвал напряженной ситуацию с коронавирусом в Подмосковье

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В Московской области система здравоохранения продолжает работать в очень напряженном режиме из-за ситуации с коронавирусом, заявил губернатор региона Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

«Система здравоохранения Подмосковья и сейчас работает если не в экстремальном, то в очень напряженном, тяжелом режиме ... У нас высокая госпитализация на этой неделе», — цитирует «РИА Новости» Воробьева.

Ранее Воробьев подписал постановление, согласно которому в регионе введены дополнительные ограничения для предотвращения распространения коронавируса. В частности, режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями продлен до 29 ноября. Также до указанной даты среднее профессиональное и высшее образование в регионе перешло в дистанционный формат, а с 16 ноября транспортные карты обучающихся будут заблокированы.

Ранее по теме: Воробьев подписал постановление о новых ограничениях в Подмосковье

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных