Воробьев назвал напряженной ситуацию с коронавирусом в Подмосковье

Ранее Воробьев подписал постановление, согласно которому в регионе введены дополнительные ограничения для предотвращения распространения коронавируса. В частности, режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями продлен до 29 ноября. Также до указанной даты среднее профессиональное и высшее образование в регионе перешло в дистанционный формат, а с 16 ноября транспортные карты обучающихся будут заблокированы.