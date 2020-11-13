Воробьев назвал напряженной ситуацию с коронавирусом в Подмосковье
В Московской области система здравоохранения продолжает работать в очень напряженном режиме из-за ситуации с коронавирусом, заявил губернатор региона Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».
«Система здравоохранения Подмосковья и сейчас работает если не в экстремальном, то в очень напряженном, тяжелом режиме ... У нас высокая госпитализация на этой неделе», — цитирует «РИА Новости» Воробьева.
Ранее Воробьев подписал постановление, согласно которому в регионе введены дополнительные ограничения для предотвращения распространения коронавируса. В частности, режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями продлен до 29 ноября. Также до указанной даты среднее профессиональное и высшее образование в регионе перешло в дистанционный формат, а с 16 ноября транспортные карты обучающихся будут заблокированы.