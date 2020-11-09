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Воробьев подписал постановление о новых ограничениях в Подмосковье

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, согласно которому в регионе будут введены дополнительные ограничения для предотвращения распространения коронавируса, сообщает его пресс-служба. В частности, режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями продлевается до 29 ноября. 

«По 29 ноября для граждан в возрасте 65+ и граждан с хроническими заболеваниями продлевается обязанность оставаться дома. По 29 ноября для граждан в возрасте 65+ и граждан с хроническими заболеваниями будут заблокированы социальные карты жителя Московской области», — говорится в сообщении.

До 29 ноября среднее профессиональное и высшее образование в регионе будет предоставляться дистанционно, с 16 ноября транспортные карты обучающихся будут заблокированы. Кроме того, очный прием жителей в центрах занятости населения и управлениях социальной защиты будет осуществляться только по предварительной записи. Деятельность полустационарных отделений для лиц пожилого возраста и инвалидов организаций социального обслуживания будет приостановлена. 

По данным оперативного штаба, в Московской области за последние сутки выявили 660 новых случаев коронавируса, 422 человека выздоровели, 13 умерли. Всего в регионе зарегистрировано 92 184 случая COVID-19 и 1714 летальных исходов. В целом по России за сутки выявлено 21 798 новых случаев коронавируса — это рекорд с начала пандемии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных