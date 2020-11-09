Воробьев подписал постановление о новых ограничениях в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, согласно которому в регионе будут введены дополнительные ограничения для предотвращения распространения коронавируса, сообщает его пресс-служба. В частности, режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями продлевается до 29 ноября.
«По 29 ноября для граждан в возрасте 65+ и граждан с хроническими заболеваниями продлевается обязанность оставаться дома. По 29 ноября для граждан в возрасте 65+ и граждан с хроническими заболеваниями будут заблокированы социальные карты жителя Московской области», — говорится в сообщении.
До 29 ноября среднее профессиональное и высшее образование в регионе будет предоставляться дистанционно, с 16 ноября транспортные карты обучающихся будут заблокированы. Кроме того, очный прием жителей в центрах занятости населения и управлениях социальной защиты будет осуществляться только по предварительной записи. Деятельность полустационарных отделений для лиц пожилого возраста и инвалидов организаций социального обслуживания будет приостановлена.
По данным оперативного штаба, в Московской области за последние сутки выявили 660 новых случаев коронавируса, 422 человека выздоровели, 13 умерли. Всего в регионе зарегистрировано 92 184 случая COVID-19 и 1714 летальных исходов. В целом по России за сутки выявлено 21 798 новых случаев коронавируса — это рекорд с начала пандемии.