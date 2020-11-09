Воробьев подписал постановление о новых ограничениях в Подмосковье

До 29 ноября среднее профессиональное и высшее образование в регионе будет предоставляться дистанционно, с 16 ноября транспортные карты обучающихся будут заблокированы. Кроме того, очный прием жителей в центрах занятости населения и управлениях социальной защиты будет осуществляться только по предварительной записи. Деятельность полустационарных отделений для лиц пожилого возраста и инвалидов организаций социального обслуживания будет приостановлена.