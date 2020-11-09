В Минздраве сообщили об эффективности вакцины «Спутник V» в более 90% случаев
Эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» превышает 90%, сообщает ТАСС со ссылкой на главного внештатного специалиста Минздрава по терапии и общей врачебной практике Оксану Драпкину.
«По поручению Минздрава России мы проводим контроль эффективности вакцины "Спутник V" у граждан, прошедших вакцинацию в рамках гражданского оборота. По нашим наблюдениям, она также составляет более 90%», — сказала Драпкина.
Ранее американская компания Pfizer сообщила, что вакцина от коронавируса BNT162b2, разработанная совместно с немецкой BioNTech, по результатам третьей фазы клинических испытаний доказала свою эффективность на 90%.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса «Спутник V» Центра им. Гамалеи. Она была зарегистрирована 11 августа, производство препарата началось 15 августа. В данный момент проходят пострегистрационные испытания вакцины, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев.