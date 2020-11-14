Трамп заявил о своей победе на выборах в Пенсильвании
Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что победил на президентских выборах в Пенсильвании, поскольку его сторонники не были допущены к просмотру 700 000 бюллетеней в этом штате.
«Нам было отказано в просмотре 700 000 бюллетеней в Филадельфии и Питтсбурге, поэтому, в соответствии с нашей великой Конституцией, мы выигрываем штат Пенсильвания», — написал он в Twitter.
Ранее апелляционный суд Пенсильвании удовлетворил иск Трампа по поводу учета голосов избирателей, присланных по почте. Суд запретил округам включать в окончательные подсчеты голоса части избирателей, голосовавших по почте и не успевших подтвердить свою личность к крайнему сроку 9 ноября.
Предвыборный штаб Трампа рассчитывает, что, выигрывая подобные иски, представители президента смогут снизить разрыв между кандидатами до 0,5%, заявил юрист штаба Мэтт Морган. Это, по его словам, автоматически даст основание для пересчета голосов в штате.
Основной день голосования за нового президента США состоялся 3 ноября. По предварительным итогам, опубликованным Fox News, кандидат от демократической партии и бывший вице-президент страны Джо Байден набрал 290 голосов выборщиков из 538 возможных, для победы необходимо 270. У Трампа 217 голосов. Однако действующий президент настаивает, что выборы сфальсифицированы и коррумпированы. Его штаб объявил о намерении обратиться в суды штатов, где Трамп проиграл, для пересчета результатов народного голосования. Команда Трампа считает, что демократы могли подделать избирательные бюллетени, присланные по почте. Подсчет голосов еще не окончен.