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Трамп заявил о своей победе на выборах в Пенсильвании

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Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что победил на президентских выборах в Пенсильвании, поскольку его сторонники не были допущены к просмотру 700 000 бюллетеней в этом штате.

«Нам было отказано в просмотре 700 000 бюллетеней в Филадельфии и Питтсбурге, поэтому, в соответствии с нашей великой Конституцией, мы выигрываем штат Пенсильвания», — написал он в Twitter.

Ранее апелляционный суд Пенсильвании удовлетворил иск Трампа по поводу учета голосов избирателей, присланных по почте. Суд запретил округам включать в окончательные подсчеты голоса части избирателей, голосовавших по почте и не успевших подтвердить свою личность к крайнему сроку 9 ноября.

Предвыборный штаб Трампа рассчитывает, что, выигрывая подобные иски, представители президента смогут снизить разрыв между кандидатами до 0,5%, заявил юрист штаба Мэтт Морган. Это, по его словам, автоматически даст основание для пересчета голосов в штате.

Основной день голосования за нового президента США состоялся 3 ноября. По предварительным итогам, опубликованным Fox News, кандидат от демократической партии и бывший вице-президент страны Джо Байден набрал 290 голосов выборщиков из 538 возможных, для победы необходимо 270. У Трампа 217 голосов. Однако действующий президент настаивает, что выборы сфальсифицированы и коррумпированы. Его штаб объявил о намерении обратиться в суды штатов, где Трамп проиграл, для пересчета результатов народного голосования. Команда Трампа считает, что демократы могли подделать избирательные бюллетени, присланные по почте. Подсчет голосов еще не окончен.

Ранее по теме: Трамп готов идти на улицу

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных