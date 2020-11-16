Навальный подал иск к Пескову из-за слов о работе с ЦРУ
Основатель ФБК Алексей Навальный подал в Пресненский суд Москвы иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда. Поводом для иска стали слова Пескова о работе с Навальным сотрудников ЦРУ США.
«Истец указывает, что 01 октября 2020 года в материале ТАСС под названием "Песков заявил, что обвинение Навального в адрес Путина инспирированы ЦРУ, они неприемлемы" Песков Д.С. распространил сведения о Навальном А.А., не соответствующие действительности и порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Навального А.А», — говорится в сообщении.
Навальный требует, чтобы эти сведения были признаны не соответствующими действительности, порочащими честь и репутацию. Кроме того, в иске оснвателя ФБК говорится, что Песков должен публично опровергнуть свою фразу. «Обязать ответчика опубликовать на официальном сайте администрации президента Российской Федерации http://kremlin.ru/ в срок не позднее 10 дней с момента вступления решения суда в законную силу опровержение», — требует Навальный в иске.
Иск не содержит никаких требований денежного характера.
Навальный в интервью немецкому изданию Der Spiegel в начале октября заявил, что за его отравлением стоит президент России Владимир Путин. Пресс-секретарь главы государства назвал обвинения безосновательными и оскорбительными, а также заявил, что западные спецслужбы, в частности ЦРУ, работают с Навальным и дают ему инструкции. Навальный тогда пригрозил Пескову судом. Пресс-секретарь президента отказался комментировать эту информацию.
Навальному стало плохо в самолете Томск-Москва 20 августа. С 20 по 22 августа он был госпитализирован в Омске, местные врачи не нашли признаков яда в его анализах. Затем Навальный был перевезен на лечение в Германию, где до 7 сентября находился в коме. Берлин заявил, что тот был отравлен боевым веществом из группы «Новичок». В Москве требуют предоставить доказательства отравления.
В начале октября ЕС ввел санкции из-за ситуации с Навальным в отношении главы ФСБ Александра Бортникова, трех занимающих руководящие посты в администрации президента России чиновников — Сергея Кириенко, Андрея Ярина и Сергея Меняйло, а также двух заместителей министра обороны России Алексея Криворучко и Павла Попова. Позже Россия ввела ответные санкции против Франции и Германии.