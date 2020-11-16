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Путин обсудил с Нетаньяху сотрудничество в сфере борьбы с коронавирусом

Ведомости

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху перспективы сотрудничества по российской вакцине, включая возможность ее поставки и организацию производства в Израиле, сообщает пресс-служба Кремля. Телефонный разговор состоялся по инициативе израильской стороны.

«Проведен обстоятельный обмен мнениями о предпринимаемых в этой связи в обеих странах ограничительных и профилактических мерах. Обсуждены вопросы двустороннего взаимодействия по линии заинтересованных ведомств и организаций, в частности перспективы сотрудничества по российской вакцине, включая её возможные поставки и организацию производства в Израиле», — говорится в сообщении.

Ранее власти Казахстана договорились с Путиным о строительстве в стране завода по производству российской вакцины от коронавируса. Об этом заявил президент Казахстана Косым-Жомарт Токаев. О том, что десятки стран выразили заинтересованность в организации поставок и совместного производства российских вакцин от коронавируса, сообщал Путин в ходе своего выступления на Восточноазиатском саммите.

Центр им. Гамалеи и Российского фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявляли, что эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V», согласно промежуточным данным третьей фазы пострегистрационного исследования с участием 40 тыс. добровольцев, составила 92%.

Ранее по теме: Казахстан планирует запустить производство российской вакцины от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных