Путин обсудил с Нетаньяху сотрудничество в сфере борьбы с коронавирусом
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху перспективы сотрудничества по российской вакцине, включая возможность ее поставки и организацию производства в Израиле, сообщает пресс-служба Кремля. Телефонный разговор состоялся по инициативе израильской стороны.
«Проведен обстоятельный обмен мнениями о предпринимаемых в этой связи в обеих странах ограничительных и профилактических мерах. Обсуждены вопросы двустороннего взаимодействия по линии заинтересованных ведомств и организаций, в частности перспективы сотрудничества по российской вакцине, включая её возможные поставки и организацию производства в Израиле», — говорится в сообщении.
Ранее власти Казахстана договорились с Путиным о строительстве в стране завода по производству российской вакцины от коронавируса. Об этом заявил президент Казахстана Косым-Жомарт Токаев. О том, что десятки стран выразили заинтересованность в организации поставок и совместного производства российских вакцин от коронавируса, сообщал Путин в ходе своего выступления на Восточноазиатском саммите.
Центр им. Гамалеи и Российского фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявляли, что эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V», согласно промежуточным данным третьей фазы пострегистрационного исследования с участием 40 тыс. добровольцев, составила 92%.