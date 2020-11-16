Путин обсудил с Нетаньяху сотрудничество в сфере борьбы с коронавирусом

Ранее власти Казахстана договорились с Путиным о строительстве в стране завода по производству российской вакцины от коронавируса. Об этом заявил президент Казахстана Косым-Жомарт Токаев. О том, что десятки стран выразили заинтересованность в организации поставок и совместного производства российских вакцин от коронавируса, сообщал Путин в ходе своего выступления на Восточноазиатском саммите.