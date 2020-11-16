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Казахстан планирует запустить производство российской вакцины от коронавируса

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Власти Казахстана достигли договоренностей с президентом России Владимиром Путиным о строительстве в стране завода по производству российской вакцины от коронавируса. Об этом заявил президент Казахстана Косым-Жомарт Токаев, передает ТАСС. 

«Важнейшая задача правительства — без проволочек запустить в производство отечественную вакцину. Предстоит упростить порядок временной регистрации и завершить строительство завода для опытно-промышленного и промышленного производства вакцины. Мною достигнута договоренность с президентом России о строительстве завода по производству российской вакцины. Правительство уже приступило к переговорам о привлечении инвестиций в этот нужный проект», — сказал Токаев в ходе совещания по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Десятки стран выразили заинтересованность в организации поставок и совместного производства российских вакцин от коронавируса, заявил ранее Путин в ходе своего выступления на Восточноазиатском саммите.

«В России, как известно, разработана и применяется, уже используется первая в мире вакцина против коронавируса "Спутник V". Недавно у нас была зарегистрирована вторая вакцина "ЭпиВакКорона", на подходе третья. Десятки стран уже выразили желание наладить кооперацию по поставкам и совместному производству этих препаратов», — рассказал он.

Эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V», согласно промежуточным данным третьей фазы пострегистрационного исследования с участием 40 тыс. добровольцев, составила 92%, сообщалось ранее в совместном пресс-релизе Центра им. Гамалеи и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Ранее по теме: Путин сообщил о заинтересованности десятков стран в российских вакцинах от коронавируса

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных