Казахстан планирует запустить производство российской вакцины от коронавируса

«Важнейшая задача правительства — без проволочек запустить в производство отечественную вакцину. Предстоит упростить порядок временной регистрации и завершить строительство завода для опытно-промышленного и промышленного производства вакцины. Мною достигнута договоренность с президентом России о строительстве завода по производству российской вакцины. Правительство уже приступило к переговорам о привлечении инвестиций в этот нужный проект», — сказал Токаев в ходе совещания по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции.