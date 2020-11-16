Казахстан планирует запустить производство российской вакцины от коронавируса
Власти Казахстана достигли договоренностей с президентом России Владимиром Путиным о строительстве в стране завода по производству российской вакцины от коронавируса. Об этом заявил президент Казахстана Косым-Жомарт Токаев, передает ТАСС.
«Важнейшая задача правительства — без проволочек запустить в производство отечественную вакцину. Предстоит упростить порядок временной регистрации и завершить строительство завода для опытно-промышленного и промышленного производства вакцины. Мною достигнута договоренность с президентом России о строительстве завода по производству российской вакцины. Правительство уже приступило к переговорам о привлечении инвестиций в этот нужный проект», — сказал Токаев в ходе совещания по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции.
Десятки стран выразили заинтересованность в организации поставок и совместного производства российских вакцин от коронавируса, заявил ранее Путин в ходе своего выступления на Восточноазиатском саммите.
«В России, как известно, разработана и применяется, уже используется первая в мире вакцина против коронавируса "Спутник V". Недавно у нас была зарегистрирована вторая вакцина "ЭпиВакКорона", на подходе третья. Десятки стран уже выразили желание наладить кооперацию по поставкам и совместному производству этих препаратов», — рассказал он.
Эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V», согласно промежуточным данным третьей фазы пострегистрационного исследования с участием 40 тыс. добровольцев, составила 92%, сообщалось ранее в совместном пресс-релизе Центра им. Гамалеи и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).