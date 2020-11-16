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Путин внес изменения в состав Совета по правам человека

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Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в состав Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) вошли новые члены. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступает в силу со дня подписания.

Как уточняет «РИА Новости», в состав СПЧ включены заместитель главного редактора журнала «Русский репортер» Марина Ахмедова, президент АО «Крибрум» Игорь Ашманов, президент отделения Международной академии архитектуры в Москве Андрей Боков, президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» Ирина Боровова, сопредседатель координационного совета общероссийской общественной организации «Национальная родительская ассоциация соцподдержки семьи и защиты семейных ценностей» Галина Осокина.

Согласно указу, исключены из состава СПЧ политолог Светлана Айвазова, председатель президиума Московской коллегии адвокатов «Адвокатское партнерство» Юрий Костанов, а также Ольга Сидорович и Анита Соболева.

Ранее по теме: Из Совета по правам человека исключены наиболее докучавшие власти члены

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных