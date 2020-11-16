Путин внес изменения в состав Совета по правам человека
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в состав Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) вошли новые члены. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступает в силу со дня подписания.
Как уточняет «РИА Новости», в состав СПЧ включены заместитель главного редактора журнала «Русский репортер» Марина Ахмедова, президент АО «Крибрум» Игорь Ашманов, президент отделения Международной академии архитектуры в Москве Андрей Боков, президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» Ирина Боровова, сопредседатель координационного совета общероссийской общественной организации «Национальная родительская ассоциация соцподдержки семьи и защиты семейных ценностей» Галина Осокина.
Согласно указу, исключены из состава СПЧ политолог Светлана Айвазова, председатель президиума Московской коллегии адвокатов «Адвокатское партнерство» Юрий Костанов, а также Ольга Сидорович и Анита Соболева.