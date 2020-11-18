СК предъявил обвинение аудитору Счетной палаты Михаилу Меню

По версии следствия, в 2011 г. Мень, будучи губернатором Ивановской области, вместе с бенефициарами группы компаний «Продо» организовал преступную группу, через ОАО «Ивановский бройлер» похитившую 700 млн руб. из бюджета региона. Эти деньги в виде кредита Минфин России выделил для поддержки области. Указанные средства были перечислены «Ивановскому бройлеру» как займы после принятия по указу Меня нескольких региональных нормативно-правовых актов.