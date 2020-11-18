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СК предъявил обвинение аудитору Счетной палаты Михаилу Меню

Ведомости

Экс-губернатор Ивановской области, бывший министр строительства, аудитор Счетной палаты Михаил Мень задержан по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ: хищение бюджетных средств в составе организованной группы или в особо крупном размере, сообщается на официальной сайте Следственного комитета России (СКР).

«Главным следственным управление Следственного комитета Российской Федерации в рамках расследования уголовного дела о хищении из бюджета Ивановской области денежных средств путем их присвоения задержан бывший губернатор Ивановской области Михаил Мень, занимающий в настоящее время должность аудитора Счетной палаты РФ. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2011 г. Мень, будучи губернатором Ивановской области, вместе с бенефициарами группы компаний «Продо» организовал преступную группу, через ОАО «Ивановский бройлер» похитившую 700 млн руб. из бюджета региона. Эти деньги в виде кредита Минфин России выделил для поддержки области. Указанные средства были перечислены «Ивановскому бройлеру» как займы после принятия по указу Меня нескольких региональных нормативно-правовых актов.

В качестве обвиняемых по делу также проходят бывший первый заместитель председателя правительства Ивановской области Павел Коньков и управляющий директор «Ивановского бройлера» Дмитрий Гришин. Им также инкриминируется преступление по ч. 4 ст. 160 УК РФ.

Ранее сегодня по просьбе Генпрокурора РФ Игоря Краснова Совет Федерации разрешил задержать Меня и привлечь его в качестве обвиняемого. Таким образом, с аудитора СП сняли неприкосновенность. 

Мень был губернатором Ивановской области с 2005 по 2013 г. Затем почти пять лет руководил Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства. В 2018 г. он стал аудитором Счетной палаты.

Ранее по теме: Совфед разрешил задержать экс-главу Минстроя Михаила Меня

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных