Совфед разрешил задержать экс-главу Минстроя Михаила Меня

Михаил Мень окончил режиссерский факультет Московского государственного университета культуры и искусств и Российскую академию государственной службы при президенте России по специальности «юриспруденция». В 1999 г. стал вице-губернатором Подмосковья, а через три года занял пост заместителя мэра Москвы.