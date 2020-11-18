Совфед разрешил задержать экс-главу Минстроя Михаила Меня

Совфед разрешил задержать экс-главу Минстроя Михаила МеняЕго подозревают в хищении 700 млн рублей
Совет Федерации разрешил задержать и привлечь в качестве обвиняемого аудитора Счетной палаты, бывшего министра строительства Михаила Меня. За это решение сенаторы проголосовали единогласно. Трансляция заседания велась на Youtube-канале Совфеда.
«Я прошу вас принять соответствующее постановление, согласиться на привлечение аудитора Счетной палаты РФ Меня Михаила Александровича в качестве обвиняемого в совершении преступления предусмотренного ч.4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата)», — сказала Матвиенко на заседании. По итогам открытого голосования «за» проголосовали 126 сенаторов.
По словам генерального прокурора Игоря Краснова, который принял участие в заседании, Михаил Мень подозревается в хищении в 2011 г. в составе организованной группы лиц 700 млн руб. из бюджета Ивановской области.
«В ходе предварительного расследования получены достаточные доказательства причастности к совершению этого преступления Меня Михаила Александровича, являвшегося в то время губернатором и одновременно председателем правительства Ивановской области», — сказал Краснов.
Михаил Мень окончил режиссерский факультет Московского государственного университета культуры и искусств и Российскую академию государственной службы при президенте России по специальности «юриспруденция». В 1999 г. стал вице-губернатором Подмосковья, а через три года занял пост заместителя мэра Москвы.
В 2005–2013 гг. был губернатором Ивановской области. Затем почти пять лет руководил Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства. С 2018 г. был аудитором Счетной палаты.