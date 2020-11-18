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Совфед разрешил задержать экс-главу Минстроя Михаила Меня

Его подозревают в хищении 700 млн рублей
Владислав Пузырев Татьяна Морозова
Максим Стулов / Ведомости

Совет Федерации разрешил задержать и привлечь в качестве обвиняемого аудитора Счетной палаты, бывшего министра строительства Михаила Меня. За это решение сенаторы проголосовали единогласно. Трансляция заседания велась на Youtube-канале Совфеда.

«Я прошу вас принять соответствующее постановление, согласиться на привлечение аудитора Счетной палаты РФ Меня Михаила Александровича в качестве обвиняемого в совершении преступления предусмотренного ч.4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата)», — сказала Матвиенко на заседании. По итогам открытого голосования «за» проголосовали 126 сенаторов.

По словам генерального прокурора Игоря Краснова, который принял участие в заседании, Михаил Мень подозревается в хищении в 2011 г. в составе организованной группы лиц 700 млн руб. из бюджета Ивановской области.

«В ходе предварительного расследования получены достаточные доказательства причастности к совершению этого преступления Меня Михаила Александровича, являвшегося в то время губернатором и одновременно председателем правительства Ивановской области», — сказал Краснов.

Михаил Мень окончил режиссерский факультет Московского государственного университета культуры и искусств и Российскую академию государственной службы при президенте России по специальности «юриспруденция». В 1999 г. стал вице-губернатором Подмосковья, а через три года занял пост заместителя мэра Москвы.

В 2005–2013 гг. был губернатором Ивановской области. Затем почти пять лет руководил Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства. С 2018 г. был аудитором Счетной палаты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных