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Байден пообещал победить «войну» с коронавирусом в США

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США не проиграют в войне с коронавирусом и вернут свою жизнь в нормальное русло, пообещал во время выступления накануне Дня благодарения кандидат в президенты страны Джо Байден. Его цитирует NBC News.

«Я знаю, что мы можем победить этот вирус. Америка не проиграет эту войну. Мы вернем себе жизнь. Жизнь вернется в нормальное русло. Я обещаю вам, что это произойдет. Это (пандемия. – Прим. Ред.) не будет длиться вечно», — сказал Байден.

Он также призвал людей, несмотря на усталость, соблюдать необходимые меры по профилактике коронавируса, как требуют власти. По словам Байдена, это «не политическое заявление» и что американцы сейчас «воюют с вирусом, а не друг другом».

Также Байден отметил, что вакцинация в стране может начаться уже в декабре этого года. «Затем нам нужно будет внедрить план распространения, чтобы как можно скорее провести вакцинацию по всей стране, что мы и сделаем. Но это займет время», — добавил он.

20 ноября американская компания Pfizer и немецкая BioNTech подали заявку в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США на экстренную регистрацию своей совместно разработанной вакцины от коронавируса BNT162b2. Ранее препарат показал эффективность в 90%. Планируется, что к середине или концу декабря им начнут прививать людей из групп высокого риска.

США лидируют в мире по числу людей с коронавирусом. По данным университета Джонса Хопкинса, в стране зарегистрировано 12,7 млн случаев, причем 632 945 – за последние сутки. Умерло в США за время пандемии 262 266 человек. Общее количество людей на планете, заболевших COVID-19, превышает 60,3 млн. В России таковых 2,1 млн.

Ранее по теме: Pfizer и BioNTech подадут заявку на регистрацию вакцины от коронавируса в США

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных