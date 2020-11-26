Байден пообещал победить «войну» с коронавирусом в США
США не проиграют в войне с коронавирусом и вернут свою жизнь в нормальное русло, пообещал во время выступления накануне Дня благодарения кандидат в президенты страны Джо Байден. Его цитирует NBC News.
«Я знаю, что мы можем победить этот вирус. Америка не проиграет эту войну. Мы вернем себе жизнь. Жизнь вернется в нормальное русло. Я обещаю вам, что это произойдет. Это (пандемия. – Прим. Ред.) не будет длиться вечно», — сказал Байден.
Он также призвал людей, несмотря на усталость, соблюдать необходимые меры по профилактике коронавируса, как требуют власти. По словам Байдена, это «не политическое заявление» и что американцы сейчас «воюют с вирусом, а не друг другом».
Также Байден отметил, что вакцинация в стране может начаться уже в декабре этого года. «Затем нам нужно будет внедрить план распространения, чтобы как можно скорее провести вакцинацию по всей стране, что мы и сделаем. Но это займет время», — добавил он.
20 ноября американская компания Pfizer и немецкая BioNTech подали заявку в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США на экстренную регистрацию своей совместно разработанной вакцины от коронавируса BNT162b2. Ранее препарат показал эффективность в 90%. Планируется, что к середине или концу декабря им начнут прививать людей из групп высокого риска.
США лидируют в мире по числу людей с коронавирусом. По данным университета Джонса Хопкинса, в стране зарегистрировано 12,7 млн случаев, причем 632 945 – за последние сутки. Умерло в США за время пандемии 262 266 человек. Общее количество людей на планете, заболевших COVID-19, превышает 60,3 млн. В России таковых 2,1 млн.