Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Газета
Бизнес

Pfizer и BioNTech подадут заявку на регистрацию вакцины от коронавируса в США

Ведомости

Американская компания Pfizer и немецкая BioNTech сегодня подадут заявку в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США на экстренную регистрацию своей вакцины от коронавируса, говорится в сообщении фармпроизводителей.

Регистрация препарата потенциально позволит начать вакцинацию групп высокого риска к середине или концу декабря 2020 г., говорится в сообщении. Компании отметили, что уже подали заявки на регистрацию вакцины в контролирующие органы в Австралии, Канаде, Европе, Японии и Великобритании и планируют подать заявки на регистрацию в других странах по всему миру. 

Объединенная производственная сеть Pfizer и BioNTech может поставить до 50 млн доз вакцины в 2020 году и до 1,3 млрд доз к концу 2021 г. 

Ранее сегодня Reuters сообщил со ссылкой на чиновника ЕС, что Евросоюз может закупить вакцину от коронавируса Pfizer и BioNTech. При закупке 200 млн доз сумма сделки составит $3,7 млрд, при увеличении объема поставки на 100 млн доз стоимость увеличится до $4,65 млрд.

Ранее по теме: Pfizer повысила оценку эффективности вакцины от коронавируса до 95%

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных