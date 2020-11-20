Pfizer и BioNTech подадут заявку на регистрацию вакцины от коронавируса в США
Американская компания Pfizer и немецкая BioNTech сегодня подадут заявку в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США на экстренную регистрацию своей вакцины от коронавируса, говорится в сообщении фармпроизводителей.
Регистрация препарата потенциально позволит начать вакцинацию групп высокого риска к середине или концу декабря 2020 г., говорится в сообщении. Компании отметили, что уже подали заявки на регистрацию вакцины в контролирующие органы в Австралии, Канаде, Европе, Японии и Великобритании и планируют подать заявки на регистрацию в других странах по всему миру.
Объединенная производственная сеть Pfizer и BioNTech может поставить до 50 млн доз вакцины в 2020 году и до 1,3 млрд доз к концу 2021 г.
Ранее сегодня Reuters сообщил со ссылкой на чиновника ЕС, что Евросоюз может закупить вакцину от коронавируса Pfizer и BioNTech. При закупке 200 млн доз сумма сделки составит $3,7 млрд, при увеличении объема поставки на 100 млн доз стоимость увеличится до $4,65 млрд.