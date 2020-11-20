Pfizer и BioNTech подадут заявку на регистрацию вакцины от коронавируса в США

Регистрация препарата потенциально позволит начать вакцинацию групп высокого риска к середине или концу декабря 2020 г., говорится в сообщении. Компании отметили, что уже подали заявки на регистрацию вакцины в контролирующие органы в Австралии, Канаде, Европе, Японии и Великобритании и планируют подать заявки на регистрацию в других странах по всему миру.