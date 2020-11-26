Участники попытки переворота в Турции в 2016 году получили пожизненные сроки

В число осужденных на пожизненное заключение входят 22 пилота ВВС Турции, которые участвовали в авиаударах по объектам, связанным с правительством, а также экипажи танков, вертолетов, участвовавших в путче. Всего было осуждено 475 человек, из них 365 на момент оглашения приговора находились под стражей.