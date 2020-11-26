Участники попытки переворота в Турции в 2016 году получили пожизненные сроки
Турецкий суд приговорил к пожизненному заключению почти 500 военных, участвовавших в попытке государственного переворота в июле 2016 г., передает Reuters.
Среди осужденных есть высшие офицеры, в том числе экс-командующий ВВС страны Акын Озтюрк, один из руководителей попытки переворота, и другие лица, находившиеся в это время на авиабазе Акинджи под Анкарой.
В число осужденных на пожизненное заключение входят 22 пилота ВВС Турции, которые участвовали в авиаударах по объектам, связанным с правительством, а также экипажи танков, вертолетов, участвовавших в путче. Всего было осуждено 475 человек, из них 365 на момент оглашения приговора находились под стражей.
Суд в отношении 500 военных по делу об участии в путче 2016 г. начался через год после попытки переворота, в августе 2017 г. Тогда перед судом предстали 486 человек. Озтюрк отрицал свою причастность к заговору.
Попытка госпереворота в Турции произошла 15-16 июля 2016 г. в Стамбуле, Анкаре и ряде крупных городов страны. На сторону путчистов перешли части ВВС, подразделения трех армий сухопутных войск страны, жандармерии и ряд боевых кораблей флота. В результате уличных боев погибло более 100 путчистов и около 90 сторонников президента. В целом погибли 240 человек, включая гражданских лиц. Около 2000 получили ранения.
Турецкие власти утверждают, что за совершенной попыткой военного переворота стоял проживающий в США исламский богослов Фетхуллах Гюлен. Результатом этих событий стали многочисленные аресты сторонников Гюлена, а также увольнения десятков тысяч госслужащих, заподозренных в симпатии к нему. Богослов отрицает свою причастность к попытке переворота.