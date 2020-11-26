Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Политика

Участники попытки переворота в Турции в 2016 году получили пожизненные сроки

Ведомости

Турецкий суд приговорил к пожизненному заключению почти 500 военных, участвовавших в попытке государственного переворота в июле 2016 г., передает Reuters.

Среди осужденных есть высшие офицеры, в том числе экс-командующий ВВС страны Акын Озтюрк, один из руководителей попытки переворота, и другие лица, находившиеся в это время на авиабазе Акинджи под Анкарой.

В число осужденных на пожизненное заключение входят 22 пилота ВВС Турции, которые участвовали в авиаударах по объектам, связанным с правительством, а также экипажи танков, вертолетов, участвовавших в путче. Всего было осуждено 475 человек, из них 365 на момент оглашения приговора находились под стражей.

Суд в отношении 500 военных по делу об участии в путче 2016 г. начался через год после попытки переворота, в августе 2017 г. Тогда перед судом предстали 486 человек. Озтюрк отрицал свою причастность к заговору.

Попытка госпереворота в Турции произошла 15-16 июля 2016 г. в Стамбуле, Анкаре и ряде крупных городов страны. На сторону путчистов перешли части ВВС, подразделения трех армий сухопутных войск страны, жандармерии и ряд боевых кораблей флота. В результате уличных боев погибло более 100 путчистов и около 90 сторонников президента. В целом погибли 240 человек, включая гражданских лиц. Около 2000 получили ранения.

Турецкие власти утверждают, что за совершенной попыткой военного переворота стоял проживающий в США исламский богослов Фетхуллах Гюлен. Результатом этих событий стали многочисленные аресты сторонников Гюлена, а также увольнения десятков тысяч госслужащих, заподозренных в симпатии к нему. Богослов отрицает свою причастность к попытке переворота.

Ранее по теме: В Турции происходит попытка военного переворота

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных