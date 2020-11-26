В Киргизии предложили лишить русский язык статуса официального

«Мое предложение — оставить государственным языком только кыргызский язык. Остальные языки мы будем развивать другими законами. У русского официальный статус. Мы привыкли к нему и сидим с ним, как привязанная собака. Такого не должно быть», — сказал он (цитата по 24.kg).