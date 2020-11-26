В Киргизии предложили лишить русский язык статуса официального
Русский язык надо лишить статуса официального в Киргизии, чтобы граждане заинтересовались родным языком, заявил на пленарном заседании член конституционного совещания республики, общественный деятель Садирдин Торалиев.
«Мое предложение — оставить государственным языком только кыргызский язык. Остальные языки мы будем развивать другими законами. У русского официальный статус. Мы привыкли к нему и сидим с ним, как привязанная собака. Такого не должно быть», — сказал он (цитата по 24.kg).
Торалиев отметил, что его предложение может звучать «радикально», но это нужно сделать для создания потребности в языке. Если население не заговорит на киргизском, он может исчезнуть в будущем, предупредил Торалиев.
На данный момент, согласно конституции республики, русский язык наравне с киргизским является официальным в стране. Однако 17 ноября парламент Киргизии вынес на обсуждение проект закона о назначении референдума по внесению изменений в основной закон. Его предлагается провести 10 января 2021 г, в один день с выборами президента республики.