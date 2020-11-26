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В Киргизии предложили лишить русский язык статуса официального

Ведомости

Русский язык надо лишить статуса официального в Киргизии, чтобы граждане заинтересовались родным языком, заявил на пленарном заседании член конституционного совещания республики, общественный деятель Садирдин Торалиев. 

«Мое предложение — оставить государственным языком только кыргызский язык. Остальные языки мы будем развивать другими законами. У русского официальный статус. Мы привыкли к нему и сидим с ним, как привязанная собака. Такого не должно быть», — сказал он (цитата по 24.kg). 

Торалиев отметил, что его предложение может звучать «радикально», но это нужно сделать для создания потребности в языке. Если население не заговорит на киргизском, он может исчезнуть в будущем, предупредил Торалиев.

На данный момент, согласно конституции республики, русский язык наравне с киргизским является официальным в стране. Однако 17 ноября парламент Киргизии вынес на обсуждение проект закона о назначении референдума по внесению изменений в основной закон. Его предлагается провести 10 января 2021 г, в один день с выборами президента республики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных