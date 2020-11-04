В Киргизии избрали нового спикера парламента

За кандидатуру Мамытова проголосовали 100 депутатов из 120. Голосование было тайным. После него депутаты сразу приняли постановление об утверждении Мамытова в должности спикера парламента. Как отмечает ТАСС, Мамытов был единственным кандидатом на данную должность.