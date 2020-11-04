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В Киргизии избрали нового спикера парламента

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В Киргизии избрали нового спикера парламента, им стал депутат от фракции «Республика-Ата-Журт» Талант Мамытов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя счетной комиссии Марлена Маматалиева.

За кандидатуру Мамытова проголосовали 100 депутатов из 120. Голосование было тайным. После него депутаты сразу приняли постановление об утверждении Мамытова в должности спикера парламента. Как отмечает ТАСС, Мамытов был единственным кандидатом на данную должность.

До этого спикером парламента Киргизии был Канат Исаев. Он объявил о своем уходе в отставку в связи с планами принять участие в предстоящих выборах президента республики.

5 октября после проведения парламентских выборов в Киргизии начались акции протеста и массовые беспорядки. Люди требовали отмены результатов выборов и захватили здание правительства республики. В результате ЦИК признал незаконными итоги голосования. 16 октября председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова заявила, что новые выборы президента могут состояться 17 января 2021 г.

Ранее по теме: Спикер парламента Киргизии подал в отставку для участия в выборах президента

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных