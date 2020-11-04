В Киргизии избрали нового спикера парламента
В Киргизии избрали нового спикера парламента, им стал депутат от фракции «Республика-Ата-Журт» Талант Мамытов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя счетной комиссии Марлена Маматалиева.
За кандидатуру Мамытова проголосовали 100 депутатов из 120. Голосование было тайным. После него депутаты сразу приняли постановление об утверждении Мамытова в должности спикера парламента. Как отмечает ТАСС, Мамытов был единственным кандидатом на данную должность.
До этого спикером парламента Киргизии был Канат Исаев. Он объявил о своем уходе в отставку в связи с планами принять участие в предстоящих выборах президента республики.
5 октября после проведения парламентских выборов в Киргизии начались акции протеста и массовые беспорядки. Люди требовали отмены результатов выборов и захватили здание правительства республики. В результате ЦИК признал незаконными итоги голосования. 16 октября председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова заявила, что новые выборы президента могут состояться 17 января 2021 г.