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В Киргизии решили оставить русский официальным языком

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Предложение лишить русский язык официального статуса в Киргизии «абсолютно неверное», заявил исполняющий обязанности президента страны Садыр Жапаров.

«Предложение [о лишении русского языка статуса официального] совершенно неверное. Русский язык — один из шести языков, используемых на трибуне ООН. Кроме того, это язык, который объединяет народы и которым мы пользуемся столетиями. Поэтому русский язык обязательно должен оставаться официальным языком в нашей стране», — написал Жапаров в своем Facebook. Он подчеркнул, что для взаимоотношений «с Евразийскими государствами без русского языка невозможно обойтись».

Днем ранее член конституционного совещания республики, общественный деятель Садирдин Торалиев предложил лишить русский язык статуса официального в Киргизии, так как население все меньше говорит на киргизском языке. Он подчеркнул, что русский язык можно будет «развивать другими законами», а не наличием его в Конституции.

Согласно действующей конституции Киргизии, русский язык наравне с киргизским является официальным в стране. Однако 17 ноября парламент страны вынес на обсуждение предложение о назначении референдума по внесению изменений в основной закон. Его предлагается провести 10 января 2021 г, в один день с выборами президента республики.

Киргизия осталась единственной страной в Средней Азии, где русский язык имеет официальный статус. В Казахстане, где проживает 3,5 млн этнических русских, использование русского языка наравне с казахским в местном самоуправлении закреплено законодательно, но статуса государственного он не имеет.

В Таджикистане использование русского при обращениях в органы государственной власти допускалось до 2010 г., тогда же была отменена норма об обязательном дублировании публикации законов и других актов на русском языке. В то же время за ним закреплен статус «языка межнационального общения».

Ранее по теме: В Киргизии предложили лишить русский язык статуса официального

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных