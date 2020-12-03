В минской группе ОБСЕ призвали вывести иностранных наемников из Карабаха
Главы МИД стран-сопредседателей минской группы ОБСЕ (Россия, Франция и США) потребовали, чтобы иностранные наемники покинули Нагорный Карабах, а также призвали Баку и Ереван поспособствовать этому.
«Они также призывают всех иностранных наемников полностью и незамедлительно покинуть регион, а все стороны — способствовать их отъезду», — приводит «РИА Новости» выдержку из заявления, распространенного пресс-службой ОБСЕ.
Согласно заявлению, Россия, Франция и США также призвали Армению и Азербайджан продолжать выполнять свои обязательства в рамках соглашения о прекращении огня, подписанного 9 ноября.
9 ноября Армения и Азербайджан подписали соглашение при посредничестве России, оно положило конец войне в Нагорном Карабахе. В рамках договоренностей Армения обязалась вывести свои войска из зоны конфликта, а также вернуть Азербайджану контролируемые Нагорным Карабахом Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Власти Азербайджана также закрепили за собой юг Карабаха и город Шуша. Оставшаяся территория региона контролируется непризнанной НКР. Российские миротворцы обеспечивают безопасность связи НКР с Арменией через Лачинский коридор.