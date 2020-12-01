Азербайджан поставил вопрос о коридоре в Нахичевань

Помимо коридора в Нахичевань Алиева также интересует Лачинский коридор. Сейчас эта трасса, соединяющая Ереван и Степанакерт, проходит через город Лачин. Президент Азербайджана предлагает проложить новый коридор, а Лачин передать Баку. Согласно декларации лидеров Армении, Азербайджана и России о перемирии от 10 ноября, безопасность сегодняшнего Лачинского коридора на расстоянии 5 км в обе стороны от дороги из Армении в Карабах обеспечивают российские миротворцы, а обход по этой дороге предусмотрен лишь вокруг Шуши. По коридору, как сообщает «Sputnik Армения», в места изначального пребывания уже вернулись более 26 000 армянских беженцев. Миротворческий контингент России развернут и должен насчитывать 1960 человек в Карабахе.