Азербайджан поставил вопрос о коридоре в Нахичевань

Азербайджан поставил вопрос о коридоре в НахичеваньРоссия пока не готова обсуждать это публично
Азербайджанский президент Ильхам Алиев предложил создать коридор между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой (НАР). Она является частью Азербайджана, однако отделена от большей части страны территорией Армении. В своем обращении к народу 1 декабря азербайджанский лидер заявил, что создание коридора будет «выгодным для всех стран» в регионе. «Таким образом, в регионе может быть создана новая пятисторонняя платформа сотрудничества. Я уже довел эту свою мысль до президентов России и Турции. Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин положительно отнеслись к этому. Мы хотим, чтобы в регионе установился долгосрочный мир», – подчеркнул президент.
Помимо коридора в Нахичевань Алиева также интересует Лачинский коридор. Сейчас эта трасса, соединяющая Ереван и Степанакерт, проходит через город Лачин. Президент Азербайджана предлагает проложить новый коридор, а Лачин передать Баку. Согласно декларации лидеров Армении, Азербайджана и России о перемирии от 10 ноября, безопасность сегодняшнего Лачинского коридора на расстоянии 5 км в обе стороны от дороги из Армении в Карабах обеспечивают российские миротворцы, а обход по этой дороге предусмотрен лишь вокруг Шуши. По коридору, как сообщает «Sputnik Армения», в места изначального пребывания уже вернулись более 26 000 армянских беженцев. Миротворческий контингент России развернут и должен насчитывать 1960 человек в Карабахе.