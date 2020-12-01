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Азербайджан поставил вопрос о коридоре в Нахичевань

Россия пока не готова обсуждать это публично
Глеб Мишутин
Помимо коридора в Нахичевань Алиева (на фото) также интересует Лачинский коридор /Russian Foreign Ministry Press Service via AP

Азербайджанский президент Ильхам Алиев предложил создать коридор между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой (НАР). Она является частью Азербайджана, однако отделена от большей части страны территорией Армении. В своем обращении к народу 1 декабря азербайджанский лидер заявил, что создание коридора будет «выгодным для всех стран» в регионе. «Таким образом, в регионе может быть создана новая пятисторонняя платформа сотрудничества. Я уже довел эту свою мысль до президентов России и Турции. Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин положительно отнеслись к этому. Мы хотим, чтобы в регионе установился долгосрочный мир», – подчеркнул президент.

Помимо коридора в Нахичевань Алиева также интересует Лачинский коридор. Сейчас эта трасса, соединяющая Ереван и Степанакерт, проходит через город Лачин. Президент Азербайджана предлагает проложить новый коридор, а Лачин передать Баку. Согласно декларации лидеров Армении, Азербайджана и России о перемирии от 10 ноября, безопасность сегодняшнего Лачинского коридора на расстоянии 5 км в обе стороны от дороги из Армении в Карабах обеспечивают российские миротворцы, а обход по этой дороге предусмотрен лишь вокруг Шуши. По коридору, как сообщает «Sputnik Армения», в места изначального пребывания уже вернулись более 26 000 армянских беженцев. Миротворческий контингент России развернут и должен насчитывать 1960 человек в Карабахе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных