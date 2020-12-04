Конгресс США согласовал новые санкции против «Северного потока-2»
Новые ограничения против строительства газопровода «Северный поток — 2» вошли в проект оборонного бюджета США на 2021 г., следует из согласованной обеими палатами конгресса США версии закона об ассигнованиях на национальную оборону на следующий год.
Документ предусматривает ограничения для компаний, предоставляющих страховые и сертификационные услуги, необходимые для завершения строительства. Ограничения также затронут компании, которые предоставляют услуги для модернизации или установки сварочного оборудования на участвующих в строительстве судах.
Кроме того, обе палаты требуют введения персональных санкций против Турции из-за покупки российских ЗРК С-400. Предлагается обязать президента ввести санкции против не менее пяти турецких чиновников, которые участвовали в сделке, говорится в документе.
«Северный поток – 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход балтийских стран и Польши. Мощность газопровода составит до 55 млрд куб. м газа в год, а общий объем инвестиций – примерно $8,5 млрд. Оператор газопровода – Nord Stream 2 AG – принадлежит «Газпрому».
Сейчас проект построен на 93%. В отношении проекта уже действует ряд ограничений, введенных американской администрацией, санкции прописаны в оборонном бюджете США на 2020 г. В США расценивают газопровод как угрозу энергетической безопасности Европы. Канцлер Германии Ангела Меркель заявляла о намерении правительства ФРГ добиться завершения строительства газопровода, несмотря на противодействие США.