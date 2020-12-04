Конгресс США согласовал новые санкции против «Северного потока-2»

Сейчас проект построен на 93%. В отношении проекта уже действует ряд ограничений, введенных американской администрацией, санкции прописаны в оборонном бюджете США на 2020 г. В США расценивают газопровод как угрозу энергетической безопасности Европы. Канцлер Германии Ангела Меркель заявляла о намерении правительства ФРГ добиться завершения строительства газопровода, несмотря на противодействие США.