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Пашинян заявил о согласовании с Баку обмена пленными по принципу «всех на всех»

Ведомости

Ереван и Баку смогли согласовать обмен пленными по принципу «всех на всех», заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в обращении к народу, передает Sputnik Армения.

«Это касается не только плененных во время войны, но и до нее оказавшихся на армянской или азербайджанской стороне. Необходимо также разработать механизмы возвращения пленных, о которых известно сейчас и факт подтвержден, а также тех, данные о которых могут появиться в будущем», — рассказал он.

Другой важной задачей остается поиск пропавших без вести, отметил премьер. По его данным, после вступления перемирия в силу с подконтрольных Азербайджану территорий было вывезено более 600 тел военнослужащих, процесс опознания продолжается.

Как отмечает агентство со ссылкой на омбудсмена Карабаха Артака Бегларяна, Азербайджан удерживает 60 военнопленных и 40 гражданских лиц.

9 ноября Армения и Азербайджан подписали соглашение при посредничестве России, оно положило конец войне в Нагорном Карабахе. В рамках договоренностей Армения обязалась вывести свои войска из зоны конфликта, а также вернуть Азербайджану контролируемые Нагорным Карабахом Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Власти Азербайджана также закрепили за собой юг Карабаха и город Шуша. Оставшаяся территория региона контролируется непризнанной НКР. Российские миротворцы обеспечивают безопасность связи НКР с Арменией через Лачинский коридор.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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