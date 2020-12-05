Пашинян заявил о согласовании с Баку обмена пленными по принципу «всех на всех»

«Это касается не только плененных во время войны, но и до нее оказавшихся на армянской или азербайджанской стороне. Необходимо также разработать механизмы возвращения пленных, о которых известно сейчас и факт подтвержден, а также тех, данные о которых могут появиться в будущем», — рассказал он.