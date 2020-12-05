Пашинян заявил о согласовании с Баку обмена пленными по принципу «всех на всех»
Ереван и Баку смогли согласовать обмен пленными по принципу «всех на всех», заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в обращении к народу, передает Sputnik Армения.
«Это касается не только плененных во время войны, но и до нее оказавшихся на армянской или азербайджанской стороне. Необходимо также разработать механизмы возвращения пленных, о которых известно сейчас и факт подтвержден, а также тех, данные о которых могут появиться в будущем», — рассказал он.
Другой важной задачей остается поиск пропавших без вести, отметил премьер. По его данным, после вступления перемирия в силу с подконтрольных Азербайджану территорий было вывезено более 600 тел военнослужащих, процесс опознания продолжается.
Как отмечает агентство со ссылкой на омбудсмена Карабаха Артака Бегларяна, Азербайджан удерживает 60 военнопленных и 40 гражданских лиц.
9 ноября Армения и Азербайджан подписали соглашение при посредничестве России, оно положило конец войне в Нагорном Карабахе. В рамках договоренностей Армения обязалась вывести свои войска из зоны конфликта, а также вернуть Азербайджану контролируемые Нагорным Карабахом Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Власти Азербайджана также закрепили за собой юг Карабаха и город Шуша. Оставшаяся территория региона контролируется непризнанной НКР. Российские миротворцы обеспечивают безопасность связи НКР с Арменией через Лачинский коридор.