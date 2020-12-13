МИД Украины выразил протест в связи с расширением Россией санкционного списка

«Министерство иностранных дел Украины выражает протест против расширения перечня украинских физических лиц, в отношении которых правительством РФ вводятся так называемые "специальные экономические меры". Этот противоправный шаг является продолжением Российской Федерацией агрессии против Украины во всех ее формах и проявлениях», — говорится в сообщении.