МИД Украины выразил протест в связи с расширением Россией санкционного списка
Расширение списка граждан Украины, в отношении которых Россия вводит специальные экономические меры, является продолжением российской агрессии против Украины, говорится в сообщении украинского МИДа.
«Министерство иностранных дел Украины выражает протест против расширения перечня украинских физических лиц, в отношении которых правительством РФ вводятся так называемые "специальные экономические меры". Этот противоправный шаг является продолжением Российской Федерацией агрессии против Украины во всех ее формах и проявлениях», — говорится в сообщении.
В Киеве предупредили, что Украина оставляет за собой право «принять соответствующие меры реагирования».
Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин расширил список лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры. Всего в перечне 849 человек. Как отмечал ТАСС, в последнюю версию списка были добавлены спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, первый заместитель спикера Руслан Стефанчук, глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько, а также ряд депутатов парламентской фракции «Слуга народа».
Россия ввела санкции в отношении Украины в ноябре 2018 г. Под них попали 322 человека и 68 компаний. Ограничительные меры коснулись тех, кто «наносят вред интересам России, совершают действия, направленные на причинение ущерба государству», заявлял премьер-министр Дмитрий Медведев.
Тогда под санкции попали министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, руководитель СБУ Василий Грицак, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, секретарь СНБО Александр Турчинов, председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев.