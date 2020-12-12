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Мишустин расширил санкционный список в отношении Украины

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Премьер-министр России Михаил Мишустин расширил список лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры, соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Всего в перечне 849 человек. Как отмечает ТАСС, в последнюю версию списка были добавлены спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, первый заместитель спикера Руслан Стефанчук, глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько, а также ряд депутатов парламентской фракции «Слуга народа».

Россия ввела санкции в отношении Украины в ноябре 2018 г. Под них попали 322 человека и 68 компаний. Ограничительные меры коснулись тех, кто «наносят вред интересам России, совершают действия, направленные на причинение ущерба государству», заявлял премьер-министр Дмитрий Медведев.

Тогда под санкции попали министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, руководитель СБУ Василий Грицак, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, секретарь СНБО Александр Турчинов, председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Ранее по теме: Россия ввела санкции против экс-президента Украины Порошенко

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных