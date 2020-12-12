Мишустин расширил санкционный список в отношении Украины

Всего в перечне 849 человек. Как отмечает ТАСС, в последнюю версию списка были добавлены спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, первый заместитель спикера Руслан Стефанчук, глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько, а также ряд депутатов парламентской фракции «Слуга народа».