Россия ввела санкции против экс-президента Украины Порошенко
Россия расширила список лиц Украины, в отношении которых введены санкции. В него, в частности, включен бывший президент Украины Петр Порошенко. Постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации. Документ вступает в силу с момента опубликования.
Дополнительные ограничения введены в отношении 41 лица. Помимо Порошенко в список попали солист рок-группы «Океан Эльзы», экс-лидер украинской партии «Голос» Святослав Вакарчук, депутат Рады Кира Рудик, руководитель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, советник первого вице-премьера Степан Кубив.
Россия ввела санкции в отношении Украины в ноябре 2018 г. Под них попали 322 человека и 68 компаний. Ограничительные меры коснулись тех, кто «наносят вред интересам России, совершают действия, направленные на причинение ущерба государству», заявлял премьер-министр Дмитрий Медведев. Тогда под санкции попали министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, руководитель СБУ Василий Грицак, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, секретарь СНБО Александр Турчинов, председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев.