Jaap Arriens / Zuma / TASS

Украина ввела новые санкции против России, сообщается на сайте Совета по национальной безопасности (СНБО). Они коснулись 294 юридических и 848 физических лиц, в частности тех, кто имел отношение к строительству Крымского моста, конфликту в Керченском проливе, выборам в самопровозглашенных республиках Донбасса.

Ограничительные меры введены против главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, основателя инвесткомпании Marshall Capital Константина Малофеева, бывших совладельцев Промсвязьбанка братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова. Также они введены против спикера Госдумы Вячеслава Володина, вице-премьера Дмитрия Козака, спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, лидера самопровозглашенной ЛНР Леонида Пасечника.

Среди компаний, попавших под санкции, – проектировщик моста через Керченский пролив «Институт Гипростроймост Санкт-Петербург», генподрядчик строительства моста «Стройгазмонтаж» и его «дочка» «Мостотрест» – строитель Крымского моста, а также субподрядчики строительства. Также под ограничительными мерами – «Яндекс», «Северсталь», Промсвязьбанк, центр судоремонта «Звездочка», En+, агрохолдинг «Кубань», «Стройтрансгаз», «Силовые машины», «Трансойл», «Совмортранс», «Туполев».

Санкции для физических лиц предполагают отказ в предоставлении и отмену виз, а также блокировку активов. Для юридических лиц – в частности, ограничение торговых операций.

Санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе в этом месяце ввели Евросоюз, США, Австралия и Канада. Конфликт произошел в конце ноября 2018 г.: российские пограничники задержали два украинских артиллерийских катера и баркас, а также их экипажи – 24 человека. Моряки находятся под арестом в московских СИЗО. Российские власти заявили, что украинские корабли пересекли границу России незаконно, а украинские утверждают, что запрашивали разрешение на проход.

В ноябре 2018 г. Россия ввела пакет санкций против Украины, под них попали 322 человека и 68 компаний. Как пояснял премьер Дмитрий Медведев, ограничительные меры коснулись тех, кто «наносят вред интересам России, совершают действия, направленные на причинение ущерба государству». В частности, под санкциями оказались высокопоставленные чиновники, силовики, политики и бизнесмены: министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, руководитель СБУ Василий Грицак, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, секретарь СНБО Александр Турчинов, председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев.