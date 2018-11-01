Россия ввела санкции против сотен граждан и компаний Украины

Ранее Путин подписал указ о специальных экономических мерах в ответ на антироссийские санкции Украины Архип Верещагин/ТАСС

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о введении санкций в отношении Украины. Документ опубликован на сайте правительства. Ограничительные меры предусматривают блокирование безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России, а также запрет на вывод капитала за пределы России.

В список попали 322 физических лица и 68 юридических лиц. В частности, под санкциями оказались министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев, экс-премьер, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк, генпрокурор Юрий Луценко, спикер Верховной рады Андрей Парубий, бывший лидер запрещенной в России организации «Правый сектор» Дмитрий Ярош. Из физических лиц также в списке — депутаты Верховной рады, правительственные чиновники, сотрудники администрации президента и аппарата правительства, руководители силовых ведомств. Президента Украины Петра Порошенко в списке нет, но включен его сын Алексей.

Среди компаний — крупнейшее химическое предприятие Украины «Днепроазот», нефтегазовая компания «Гео Альянс», производитель спиртосодержащей продукции «Укрспирт», одна из крупнейших украинских торгово-промышленных групп Fozzy Group, производитель грузовых автомобиелй «АвтоКрАЗ», производитель теплоэнергетического оборудования «Укрхимэнерго», страховая компания «ИНГО Украина», дистрибьютор на фармацевтическом рынке «БаДМ», банк «Кредит Днепр».

Президент России Владимир Путин 22 октября подписал указ о специальных экономических мерах в ответ на антироссийские санкции Украины. Указ главы государства не содержал конкретных санкций и перечня лиц, в отношении которых они вводятся. Правительству было поручено составить список физических и юридических лиц, в отношении которых эти санкции будут применены.

Ранее Медведев говорил, что санкции коснутся только тех компаний и граждан Украины, что «наносят вред интересам России, совершают действия, направленные на причинение ущерба государству». По мнению премьера, для России все санкции — это «не вопрос жизни и смерти». «Не мы эти санкции начали вводить, и не нам прекращать их действие», — говорил он. СССР жили под санкциями десятилетиями — «и ничего», отметил Медведев.

Украина ввела санкции против нескольких десятков россиян из-за присоединения Крыма еще в апреле 2014 г. С того момента украинский санкционный список неоднократно расширялся. По состоянию на май этого года, в этот список были включены 1748 физических и 756 юридических лиц России.

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