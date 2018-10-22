Путин обязал правительство ввести санкции против Украины

Евгений Разумный / Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ о «специальных экономических мерах» в связи с недружественными действиями Украины в отношении российских граждан и юридических лиц. Документ опубликован сегодня на официальном сайте Кремля.

Указ Путина является рамочным — он не содержит конкретных санкций и перечня лиц, в отношении которых они вводятся. Тем не менее органы власти России всех уровней, а также организации и физлица, находящиеся под российской юрисдикцией, обязаны исходить из того, что «со дня вступления в силу настоящего Указа в отношении отдельных физических и юридических лиц применяются специальные экономические меры».

Президент поручил правительству определить перечни физических и юрлиц, в отношении которых будут применены специальные экономические меры, определить сами эти меры, а также «обеспечить в соответствии со своей компетенцией осуществление иных мер, необходимых для реализации настоящего указа».

Указ вступает в силу со дня подписания и может быть отменен по представлению правительства.

Согласно процитированному в указе закону 127-ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств», Россия имеет право отвечать на недружественные действия других стран собственными мерами для защиты суверенитета и интересов России, а также прав и свобод ее граждан. По закону 281-ФЗ «О специальных экономических мерах», ответ может включать приостановление совместных программ, запрещение или ограничение финансовых, торговых и внешнеэкономических операций, приостановление торговых договоров, изменение таможенных пошлин, ограничение судозаходов, использования воздушного пространства, ограничения на туризм и иные меры.

Летом правительство России продлило до конца 2019 года действие запрета на поставки в Россию сельскохозяйственной продукции из США, ЕС и ряда других стран, которые ранее ввели антироссийские санкции. В 2016 году Россия запретила экспорт товаров с Украины в страны Центральной/Восточной Азии через свою территорию. Украина оценивала свои потери примерно в треть этого экспорта.

Украина ввела санкции против нескольких десятков российских граждан в связи с присоединением Крыма еще в апреле 2014 г., присоединившись к санкциям Евросоюза. С тех пор украинский санкционный список неоднократно расширялся и в мае 2018 г. согласно указу президента страны Петра Порошенко достиг 1748 физлиц и 756 юрлиц. Среди прочих лиц в списках депутаты российской Госдумы, российские политические партии, бизнесмены и их компании. В 2017 г. Украина ввела санкции против работающих на украинской территории российских банков с государственным участием, в том числе Сбербанка и ВТБ, запретив вывод капиталов «за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц».