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Армения и Азербайджан начали обмен военнопленными

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Ереван и Баку начали обмен военнопленными и заложниками захваченными в ходе боев за Нагорный Карабах и в предыдущие годы, сообщили в государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.

«Возвращение пленных и заложников началось 14 декабря этого года. Азербайджанский пленный Шахбаз Гулиев, а также содержавшиейся в Армении как заложник Дильгам Аскеров доставлены домой», — говорится в сообщении. В комиссии отметили, что этот процесс начат в соответствии с условиями трехстороннего соглашения об окончании войны в Карабахе, подписанного Арменией, Азербайджаном и Россией.

В Баку заверили, что армянским пленным «была предоставлена ​​необходимая медицинская помощь и достойное обращение, им была предоставлена ​​возможность общаться со своими семьями». «Информация об армянских пленных регулярно предоставлялась Международному комитету Красного Креста и российским миротворческим силам, а некоторые из них были освобождены в одностороннем порядке», — следует из сообщения.

В азербайджанской комиссии пояснили, что Гулиев и Аскеров находились «в заложниках у армян» с июля 2014 г. Об обстоятельствах их заключения не сообщается, 14 декабря они были доставлены в Баку самолетом и после карантина вернутся в свои семьи. По данным ведомства, Армения на 1 декабря удерживала 871 гражданин Азербайджана. Из них 604 военнослужащих и 267 гражданских лиц.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 5 декабря заявил, что Ереван и Баку смогли согласовать обмен пленными по принципу «всех на всех». Он подразумевает не только возвращение пленных и заложников, захваченных во время боев за нагорный Карабах с сентября по ноябрь, но и до начала последней войны «оказавшихся на армянской или азербайджанской стороне». По данным омбудсмена Карабаха Артака Бегларяна, Азербайджан удерживает 60 военнопленных и 40 гражданских лиц, захваченных во время последнего вооруженного конфликта.

9 ноября Армения и Азербайджан подписали соглашение при посредничестве России, оно положило конец войне в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван обязались обменяться пленными, а также телами погибших. В рамках договоренностей Армения обязалась вывести свои войска из зоны конфликта, а также вернуть Азербайджану контролируемые Нагорным Карабахом Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Власти Азербайджана также закрепили за собой юг Карабаха и город Шуша. Оставшаяся территория региона контролируется непризнанной НКР. Российские миротворцы обеспечивают безопасность связи НКР с Арменией через Лачинский коридор.

Ранее по теме: Пашинян заявил о согласовании с Баку обмена пленными по принципу «всех на всех»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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