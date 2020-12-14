Армения и Азербайджан начали обмен военнопленными

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 5 декабря заявил, что Ереван и Баку смогли согласовать обмен пленными по принципу «всех на всех». Он подразумевает не только возвращение пленных и заложников, захваченных во время боев за нагорный Карабах с сентября по ноябрь, но и до начала последней войны «оказавшихся на армянской или азербайджанской стороне». По данным омбудсмена Карабаха Артака Бегларяна, Азербайджан удерживает 60 военнопленных и 40 гражданских лиц, захваченных во время последнего вооруженного конфликта.