Армения и Азербайджан начали обмен военнопленными
Ереван и Баку начали обмен военнопленными и заложниками захваченными в ходе боев за Нагорный Карабах и в предыдущие годы, сообщили в государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.
«Возвращение пленных и заложников началось 14 декабря этого года. Азербайджанский пленный Шахбаз Гулиев, а также содержавшиейся в Армении как заложник Дильгам Аскеров доставлены домой», — говорится в сообщении. В комиссии отметили, что этот процесс начат в соответствии с условиями трехстороннего соглашения об окончании войны в Карабахе, подписанного Арменией, Азербайджаном и Россией.
В Баку заверили, что армянским пленным «была предоставлена необходимая медицинская помощь и достойное обращение, им была предоставлена возможность общаться со своими семьями». «Информация об армянских пленных регулярно предоставлялась Международному комитету Красного Креста и российским миротворческим силам, а некоторые из них были освобождены в одностороннем порядке», — следует из сообщения.
В азербайджанской комиссии пояснили, что Гулиев и Аскеров находились «в заложниках у армян» с июля 2014 г. Об обстоятельствах их заключения не сообщается, 14 декабря они были доставлены в Баку самолетом и после карантина вернутся в свои семьи. По данным ведомства, Армения на 1 декабря удерживала 871 гражданин Азербайджана. Из них 604 военнослужащих и 267 гражданских лиц.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян 5 декабря заявил, что Ереван и Баку смогли согласовать обмен пленными по принципу «всех на всех». Он подразумевает не только возвращение пленных и заложников, захваченных во время боев за нагорный Карабах с сентября по ноябрь, но и до начала последней войны «оказавшихся на армянской или азербайджанской стороне». По данным омбудсмена Карабаха Артака Бегларяна, Азербайджан удерживает 60 военнопленных и 40 гражданских лиц, захваченных во время последнего вооруженного конфликта.
9 ноября Армения и Азербайджан подписали соглашение при посредничестве России, оно положило конец войне в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван обязались обменяться пленными, а также телами погибших. В рамках договоренностей Армения обязалась вывести свои войска из зоны конфликта, а также вернуть Азербайджану контролируемые Нагорным Карабахом Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Власти Азербайджана также закрепили за собой юг Карабаха и город Шуша. Оставшаяся территория региона контролируется непризнанной НКР. Российские миротворцы обеспечивают безопасность связи НКР с Арменией через Лачинский коридор.